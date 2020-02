Stévia, xylitol či med? Sú naozaj zdravšie a menej kalorické ako cukor?

Priemyselne spracovaný cukor škodí postave aj pleti a podieľa sa na mnohých ochoreniach. Mnohí z nás ho preto nahrádzajú prírodnými sladidlami. Akými?

Pre našich predkov predstavoval cukor výdatnú zásobáreň energie. Dnes odborníci tvrdia, že nám ho stačí prijať v strave denne maximálne 10 %. Okrem toho, že z neho priberáme, okráda nás o živiny, rýchlo zvyšuje hladinu cukru v krvi, ničí zubnú sklovinu a oslabuje imunitu. My ho však konzumujeme 2-krát viac, najmä v podobe rafinovaného repného cukru. Naše telo je od dávnoveku naprogramované na sladkú chuť, neradi sa jej vzdávame. Ak bez nej nevieme žiť, skúšame aspoň prejsť na alternatívne prírodné sladidlá.

Med

Je o niečo sladší ako cukor, obsahuje však o 25 % menej kalórií. Okrem toho sa v ňom nachádzajú dôležité bielkoviny, minerálne látky a vitamíny. Pôsobí protizápalovo a antibakteriálne, takže je významným domácim pomocníkom pri prechladnutí, nádche, chrípke aj pri bakteriálnych infekciách dýchacích ciest. Med obsahuje antioxidanty, posilňuje črevnú flóru, dodáva energiu športovcom a fyzicky pracujúcim. Pozor, u precitlivených ľudí môže spúšťať alergiu. Nebezpeční je najmä pre alergikov, ktorí majú zvýšené riziko anafylaktickej reakcie. Nemali by ho konzumovať ani bábätká a malé deti, lebo zvyšuje riziko zubných kazov. Nepridávajte ho do horúceho nápoja, ale do vlažného, inak prídete o všetky dobré látky, ktoré obsahuje.

