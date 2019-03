Superpotravina i liek: Pohánka je bezlepková, no prečo ani vám nesmie chýbať?

Je ideálna na očistu tela, zbavíte sa vďaka nej prebytočných kíl a zlepšíte si zdravie.

Poznali ju už po stáročia v Ázii a pomaly sa dostáva do rebríčka najzdravších potravín aj u nás. Pohánka je obľúbená pre svoju výživovú hodnotu, je nabitá antioxidantmi, enzýmami, vitamínmi a minerálmi. A hoci sa jej semená využívajú ako obilnina, neradí sa k obiliu. Pohánka preto prirodzene patrí k bezlepkovým a ľahko stráviteľným superpotravinán.

A prečo by ste si mali pohánku všimnú zo zdravotných dôvodov? Považuje sa za dôležitý zdroj prírodného rutínu, ktorý posilňuje imunitný systém, zvyšuje pružnosť cievnych stien, reguluje zrážanlivosť krvi aj hladinu cholesterolu a pôsobí ako ochrana pred rakovinou čreva.

Výživová bomba

Výhodou pohánky je, že tým, že neobsahuje lepok, je ideálnou potravinou pre celiatikov a ľudí trpiacich chorobami tráviacej sústavy. Výživnú hodnotu pohánky zvyšuje tiež vyvážená skladba aminokyselín a vysoký obsah bielkovín. Je bohatá na nenasýtené mastné kyseliny, najmä na kyselinu linolovú, ktorá pôsobí ako prevencia proti ateroskleróze. Zo stopových prvkov poskytuje semeno pohánky najmä zinok, meď, mangán a selén, ktorý dnes veda považuje za účinný prostriedok v boji proti všetkým druhom zhubných nádorov.

Zlepší postavu

Ďalším z bonusov konzumácie pohánky je, že pomáha pri chudnutí. Má minimum kalórií, neobsahuje takmer žiadny tuk a je bohatá na vlákninu a bielkoviny. Potláča teda chuť do jedla a reguluje hladinu cukru v krvi. Znižuje tiež krvný tlak vďaka obsahu horčíka a zabraňuje tvorbe žlčových kameňov kvôli vysokému obsahu nerozpustnej vlákniny. A napokon, vďaka pohánke budete šťastní. Obsahuje totiž látku tryptofán, ktorý je prospešný pri tvorbe serotonínu, hormónu šťastia.

TOP 7 výhod pohánky

Zlepšuje zdravie srdca znížením hladín cholesterolu a krvného tlaku. Obsahuje antioxidanty chrániace organizmus pred chorobami. Poskytuje vysoko stráviteľné bielkoviny. Vysoký obsah vlákniny zasýti a pomáha zlepšovať trávenie. Pomáha pri znížení rizika vzniku cukrovky. Neobsahuje lepok a nie je alergénna. Dodáva dôležité vitamíny a minerály.

Ako si ju pripravíte

Pohánku pripravíte veľmi jednoducho ako ryžu. Umytú ju dajte do hrnca, zalejte dvoma dielmi vody, prisoľte a pridajte trochu oleja, aby sa nelepila. Po zovretí je do desiatich minút hotová. Môžete ju použiť ako prílohu k mäsu, je z nej vynikajúce rizoto so zeleninou, dá sa zapekať a pripravujú sa z nej aj sladké jedlá. V obchodoch tiež kúpite pohánkové vločky, ktoré sú vynikajúce v jogurte alebo na zdravé zahustenie polievok.

