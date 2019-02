Tieto potraviny jedli naši predkovia. Neprekvapila ich nádcha ani problémy so zubami

Spoznajte tajomstvo babičkinej kuchyne. Viete, ktoré korenie pomáha pri bolestiach zubov a ktoré vás zbaví plesní?

Je to len niekoľko desiatok rokov dozadu, čo naši predkovia nejedli exotické či priemyselne spracované potraviny. Konzumovali zväčša to, čo sa im podarilo vypestovať či zadovážiť od miestnych obchodníkov. Napriek tomu, že mali neporovnateľne chudobnejšiu stravu, než máme v súčasnosti my, netrpeli často nádchou a nemali problémy so zubami, ako má dnešná generácia. A to všetko vďaka tomu, že jedli sezónne, lokálne potraviny a jedlá bez nadbytočného cukru a soli.

Čítajte aj: Odporúčanie ,,1 vajíčko denne" sa vracia! V čom vám prospeje?

Babičkina kuchyňa

Spomínali vám niekedy starí rodičia, čo jedávali za mladi? Na stole sa zväčša objavovala sezónna zelenina, ovocie, obilniny, strukoviny či orechy a po zvyšok roka jedli to, čo vedeli uskladniť. Napriek chudobnému jedálničku mali dostatočne silnú imunitu. Preto ak sa chcete vyhnúť prechladnutiu, kašľu, bolestiam hrdla alebo zubov, vyskúšajte triky našich predkov. S pomocou zdravých tradičných potravín to zvládnete!

Návrat ku kelu

Kelové jedlá už zrejme v jedálničku nenájdete. No kým kel z našej gastronómie postupne mizne, v minulosti ho vedeli gazdinky pripraviť na množstvo spôsobov. A robili dobre. Skúmaním sa zistilo, že kel obsahuje až 4,5-krát viac vitamínu C ako špenát a šálka kelu má viac tohto vitamínu ako celý pomaranč.

Kel má však jedno prvenstvo - je megazdroj pre vitamín K, ktorý pomáha pri osteoporóze či v prevencii mnohých chorôb. Jedna šálka kelu má 7-krát vyšší obsah vitamínu K, ako je potrebná denná dávka. Tým to však nekončí, kel má ohromné zásoby vitamínu A, skupiny B a tiež betakaroténu či kyseliny listovej. Najzdravší je preto surový, čo tak obohatiť si s kelom miešaný šalát?

Čítajte o ďalších potravinách, ktoré vás zbavia chorôb a bolesti ►►►