13 tipov na zohriatie studených nôh. Dvanástku určite skúste

Máte studené nohy napriek termopančuchám a topánkam s kožušinou? Musíte spávať v ponožkách, lebo vaše chodidlá sú ako ľad? Vyskúšajte sa zahriať trochu inak.

Myslíte si, že ľadové nohy trápia skôr chudých ľudí, pretože ich nehreje vlastný tuk? Nie je to pravda, tuk zahreje možno ľadové medvede, ľudí hrejú svaly. Tých, ktorí ich pravidelne zaťažujú cvičením, trápia studené končatiny oveľa menej. Ženy potrebujú studené nohy a ruky zahriať častejšie ako muži. Majú oproti nim menej svalov, ktoré by ich hriali. Známa je aj vedecká štúdia, ktorá tvrdí, že žena potrebuje koncentrovať teplo vo vnútri, je to vraj príprava na materstvo, aby novovznikajúcemu životu nebola zima. Neverte tomu! Ak máte nohy studené takmer stále, môže chlad končatín signalizovať ochorenie alebo nedostatok minerálov.

Varovné príznaky nôh: 13 problémov so zdravím, ktoré vám hlásia

Choďte k lekárovi

Mať studené nohy nie je normálne! Možno ste sa s tým zmierili a nikdy vám nenapadlo spomenúť to pri preventívnej prehliadke svojmu lekárovi, ale mali by ste. Ľadové končatiny môžu upozorňovať na reumu, zužovanie ciev a s tým spojený vysoký tlak, zlyhávanie srdca, poruchu nadobličiek, štítnej žľazy alebo málokrvnosť. Lekár vám zmeria tlak, zoberie krv a urobí EKG. Podľa výsledkov poputujete k endokrinológovi, kardiológovi, angiológovi, hematológovi alebo reumatológovi. Ak nič nezistia, skúste sa zahriať našimi horúcimi tipmi.

Vyskúšajte horúce tipy na ľadové nohy ►►►