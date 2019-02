8 prekvapivých zlozvykov priláka cukrovku do 10 rokov. Siedmy ste stihli už dnes

Nielen maškrtenie a veľa tučného z vás spraví čakateľa na sladkú chorobu. Vedú k nej aj maličkosti.

Cukrovka druhého typu najviac hrozí, ak sa nevhodne stravujete, nehýbete sa a máte veľa stresu. Dostane vás skôr, ako sa prejavia prvé príznaky. No prispejú k nej aj návyky, ktoré by ste s cukrovkou na prvý pohľad nespojili. Ktoré to sú? ►►►

Priveľa opaľovacieho krému

Všetkého veľa škodí, dokonca aj krému, ktorý vám chráni kožu pred ultrafialovými lúčmi a spálením. Nie je však rozumné sa mu ani vyhýbať úplne. Aj v lete si môžete dovoliť byť na slnku bez natretia pätnásť minút. Je to dostatočný čas na nasýtenie kože vitamínom D. Podľa španielskej štúdie s deficitom vitamínu D je vyššia pravdepodobnosť cukrovky a predcukrovky ako s optimálnou hladinou. V zime sa zamerajte na potraviny s déčkom ako mlieko, vajcia, syry či ryby.

