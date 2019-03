Chorí z lásky? City urobia s vašou imunitou hotové divy

Naozaj láska hory prenáša alebo pre ňu leziete z virózy do virózy?

Citové záležitosti, aj keď vám práve nikto neláme srdce, môžu organizmus naozaj vystresovať až do choroby. Podľa prieskumu Physiological Society je plánovanie svadby desiatou najstresujúcejšou životnou udalosťou. Viac ako vstup do novej práce či teroristické hrozby. Nejde len o hrču úzkosti v hrdle, ale aj reálny vplyv na zdravie.

„Mnoho ľudí sa obáva účinku stresu na psychiku, ale významne dosahuje na všetky sústavy v tele. Mozog, nervy, hormonálny systém, to všetko reaguje na stres a ten zas vplýva na srdce, trávenie a imunitu. Ak trvá, môže vyústiť do ochorení ako vredy či vyššie riziko srdcového infarktu,“ mieni autorka prieskumu doktorka Lucy Donaldson z Physiological Society‘s Policy Committee.

Ochranka

„Áno, láska môže byť aj stres. Krátkodobý vás vyburcuje do aktivity, ale dlhodobý oslabí obranyschopnosť. Niekedy prevláda radosť, smiech, pocit blízkosti, inokedy napätie. Nie každý vzťah je pozitívna správa pre náš imunitný systém,“ pripúšťa imunológ Martin Lešťan.

No ak je láska opätovaná, programuje telo na zázračnú ochranku. „Zvyšuje hladinu hormónov šťastia a potláča hormón stresu. Imunita sa vylaďuje do optimálneho stavu. Uvoľňujú sa neuroprenášače ako sérotonín, GABA, dopamín. Rastie koncentrácia oxytocínu. To všetko na imunitu a psychiku vplýva blahodarne. Štúdie potvrdzujú aj priaznivý vplyv lásky na imunitný systém čreva,“ vysvetľuje imunológ, čo zbadá na prvý pohľad.

„Pacienti, u ktorých sa trápime s mnohými infektmi, herpesmi či so stavmi únavy, naraz prídu do ambulancie ako vymenení. Zlepší sa im pleť, trávenie, vyžarujú iskru. Ja sa ich s istotou pýtam, či sú zamilovaní. Väčšinou sa nemýlim,“ hovorí zo skúseností lekár.

Toxický bozk

Môže to však byť aj presne opačne. „Na druhej strane sa musíte vyrovnať s náporom cudzorodých látok. Niektorí ľudia pravidelne po bozkávaní do jedného až dvoch dní ochorejú na miernu infekciu horných dýchacích ciest. Spojitosť s bozkávaním a následnou reakciou je takmer istá. Sexom si odovzdávate aj pohlavne prenosné choroby. Vtedy hormóny šťastia veľmi nepomôžu. Hoci pri telesnom kontakte a dotykoch klinické štúdie ukázali zlepšenie imunologických ukazovateľov,“ opisuje vzácnu rovnováhu odborník.

„Ak vzťah prejde do fázy hlbokej lásky, hormóny sa upokoja. Výrazný pozitívny vplyv zotrváva ešte dlhý čas,“ ozrejmuje psychologička Miriam Pšenáková, že skutočný liečivý účinok na imunitu sa začína až po odznení akútnej zamilovanosti – keď nastúpi na scénu hormón upevňujúci putá, oxytocín.

Zóna tolerancie

Jediná vec, ktorá je schopná imunitu prebudovať, je dlhé spolužitie s inou blízkou osobou. „Imunitný systém má funkciu polície či vojska. Chráni nás pred cudzími letkami – mikróbmi. V páre si navzájom musíte vymieňať antigény, baktérie, biele krvinky a ďalšie látky. Chvíľu trvá, kým sa v páre vytvorí takzvaná nízka zóna tolerancie,“ objasňuje Martin Lešťan.

Láska robí divy

tlmí bolesť – aj chronickú, aktivuje rovnaké časti mozgu ako tabletky proti bolesti

– aj chronickú, aktivuje rovnaké časti mozgu ako tabletky proti bolesti posilňuje kosti – konkrétne mužom s podporujúcimi manželkami

– konkrétne mužom s podporujúcimi manželkami zvyšuje tón hlasu – u žien, ktoré priťahuje mužský náprotivok

– u žien, ktoré priťahuje mužský náprotivok zužuje zreničky – ak hľadíte na niekoho príťažlivého alebo s ním ležíte v posteli

– ak hľadíte na niekoho príťažlivého alebo s ním ležíte v posteli vyvoláva nevoľnosť – sťahovaním ciev v žalúdku

– sťahovaním ciev v žalúdku zvyšuje výkonnosť – a zrýchľuje myslenie, ale znižuje pozornosť

– a zrýchľuje myslenie, ale znižuje pozornosť podporuje chudnutie – potláčaním chuti do jedla

– potláčaním chuti do jedla zrýchľuje metabolizmus – a tým zlepšuje hojenie rán a zvyšuje fyzickú zdatnosť

– a tým zlepšuje hojenie rán a zvyšuje fyzickú zdatnosť zhoršuje spánok

