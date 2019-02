Idete na hory? Pozor na nevyspytateľné počasie a lavíny! 4 veci majte na pamäti

Či už idete na lyže alebo turistiku, na zimné nástrahy je treba byť stále pripravený.

Lavínové nebezpečenstvo sa mení zo dňa na deň. Sledujete to? K dnešnému dňu je vyhlásený 2. a 3. stupeň lavínového nebezpečenstva z piatich. Pred výjazdom pozorne sledujte snehové správy, najmä oficiálne výstrahy TU.

Odstrašujúcim príkladom pre všetkých lyžiarov a nadšencov zimnej turistiky je tragická smrť slovenského snoubordistu, ktorý nedávno zahynul pod lavínou vo Vrátnej.

Rátajte so všetkým

Lavína vznikne rýchlo, najmä pri intenzívnom snežení v kombinácii s prudkým vetrom a je nepredvídateľná. Počas trvania lavínového nebezpečenstva horská záchranná služba vôbec neodporúča túry či akýkoľvek pohyb po vysokohorskom teréne. „Čím vyšší stupeň, tým sa treba pohybovať na svahoch s menším sklonom. Pri 3., 4. a 5. stupni sa môžu uvoľňovať samovoľné lavíny, ktoré môžu zasiahnuť nielen lyžiarske svahy, ale aj turistické trasy a chodníky v údoliach,“ hovorí Filip Kyzek, člen Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.

Máte 15 minút

Samozrejmosťou by mala byť výstroj (t. j. vyhľadávací prístroj, sonda a lopatka). „V prípade pádu lavíny a zasypania osôb treba rýchlo zrealizovať tzv. kamarátsku pomoc, ktorá je kľúčová pre záchranu zasypaného človeka,“ apeluje F. Kyzek a dodáva: „Najvyššia šanca na prežitie je do 15 minút od zasypania. Postupne nádej klesá. Po 90 minútach je to len 20 %.“

Aj na toto myslite!

„Okrem lavín sú rizikovými faktormi silný vietor, nízke teploty, pošmyknutie a pád na tvrdom/zľadovatenom snehu,“ hovorí F. Kyzek. „Najviac zimných úrazov sa však stáva v lyžiarskych strediskách, na zjazdovkách,“ upozorňuje.

Užitočné tipy pre bezpečnosť



Foto: Shutterstock

FOTO: Príďte si užiť zimný raj na skok od Slovenska. TOP relax v objatí zasnežených hôr

Nebezpeční na svahu môžu byť neskúsení lyžiari/snoubordisti, ktorí preceňujú svoje schopnosti. Často v náročných svahoch nezvládajú koordináciu a nedokážu sa vyhnúť prekážke, ktorou môže byť aj iná osoba. Ak si nie ste istí svojimi schopnosťami , investujte do nich a zaplaťte si niekoľkých hodín v lyžiarskej škole – chránite tým seba aj iných.

Noste lyžiarsku prilbu, môže zabrániť vážnejším zraneniam . Na Slovensku ju používajú najmä deti a lyžiari do 15 rokov, pretože to o. i. predpisuje novela zákona o Horskej službe, ktorá vstúpila do platnosti 15. novembra 2015*. Horšie sme na tom v prípade dospelých, ktorí nie vždy prilby používajú. Lyžiarske prilby majú význam najmä pri lyžovaní/snoubordovaní na technickom snehu. Zranenia po pádoch na zľadovatenom svahu bývajú komplikovanejšie.

Pred výjazdom do hôr s lyžami, so snoubordom či bez nich, vždy pozorne sledujte snehové správy, predovšetkým oficiálne výstrahy Horskej záchrannej služby týkajúce sa lavínového nebezpečenstva.

Ste na horách často? Ak už dôjde k zraneniu, okrem komplikácií spojených s prevozom z ťažko dostupného terénu, môže byť nepríjemným dôsledkom úrazu aj dlhodobá PN-ka. Pomôcť vám môže založené životné poistenie.

Bude vás zaujímať: