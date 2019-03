Koniec zimy preverí vašu imunitu. Čo vyriešite v lekárni?

V akej zdravotnej kondícii prekonáte záver zimy závisí hlavne od toho, čo ste pre seba robili od minulej jari. Dokážu to zlepšiť vitamíny z lekárne?

Vaše telá sú ku konci zimy už dosť vysilené, no chrípkové obdobie ešte spravidla nie je pri konci. Potrebujete ešte vydržať, kým sa konečne prejaví v plnej sile jar. Podľa odborníkov je v prvom rade dôležité, aby ste boli v psychickej pohode. Zlé psychické rozpoloženie, na ktoré má vplyv aj šedivé počasie a ešte stále pomerne krátke dni, oslabuje imunitu. Čo teda spraviť, aby ste ostali zdraví?

Zvoľnite tempo

Lekári odporúčajú najmä pravidelný spánok, jesť častejšie ale v malých dávkach a dostatočne piť. Jednoducho si zharmonizovať fungovanie v pokojnejšom tempe. Je tu ale háčik. Ak ste v predošlých mesiacoch pre svoje zdravie a imunitu nič nerobili, vyčerpanosť sa asi aj tak prejaví. Na každý pád by ste mali dopĺňať vitamíny, a to v prirodzenej forme. Hlavne „céčko“ prostredníctvom ovocia aj zeleniny.

Pilulkami už veľa nezachránite

Za pomerne zbytočnú považujú odborníci cestu do lekárne, kde si kúpite nejaký preparát na imunitu, vitamíny či minerály, a máte pocit, že ste spravili čosi pre vaše zdravie. No zdravie vám v lekárni nepredajú! Ad a) nie všetky predávané produkty sú naozaj účinné a ad b), preparátmi z lekárne môžete posilniť len tú obranyschopnosť, ktorú už máte, ktorú ste získali predtým dlhodobým zdravým životným štýlom. Ide teda len o akýsi bonus. Ak nie je na čom budovať, pilulky samotné žiadny zázrak urobiť nemôžu.

Záver tejto zimy musíte prekonať s imunitnou výbavou, akú máte. No na ďalšiu zimu sa začnite pripravovať hneď na jar. Hlavne pohybom vonku a jedálničkom bohatým na vitamíny v prirodzenej, rastlinnej podobe. Spoliehať sa v tomto smere na pilulky je síce pohodlné, no podľa väčšiny lekárov aj to najhlúpejšie, k čomu sa môžete uchýliť.

