Máte po chudnutí ovisnutú kožu? Čo s ňou? Ako ju spevniť?

Výraznejšie schudnutie určite poteší. No niekedy úspešná snaha nie je až taká estetická. Ak vám ostane ochabnutá koža na predtým guľatých partiách, čo s ňou?

Uvoľnená koža po výraznom schudnutí je jav celkom normálny a treba s ním počítať. Spravidla sa k nemu nedopracujete bežným chudnutím s cvičením a úpravou jedálnička, ale skôr po bariatrických operáciach. No keď ste už toho toľko prekonali a prišli tak ďaleko, bola by škoda skončiť s vylepšením tela práve teraz. Pod šatami to možno až tak nevidno, ale niekedy sa treba aj vyzliecť...

Do iste miery pomôže cvičenie

Ak ste mali už takú nadváhu, že vám po schudnutí ostala nadbytočná koža, s cvičením ste sa asi nikdy príliš nekamarátili. Celkom otvorene treba priznať, že aj keby ste sa teraz boli ochotní ucvičiť k smrti, kože sa celkom nezbavíte. Čo-to ale vylepšiť môžete. Ak ovisnutej kože nie je až tak veľa, cvičenie pomôže naozaj výrazne. Treba si len vybudovať svaly, ktoré kožu vyplnia. Vhodné sú preto silové tréningy – asi 3x týždenne. Odporúča sa pridať tiež kruhový tréning. Najlepšie poradí osobný tréner.

Pomôžte si stravou

Výskumy potvrdzujú, že vzhľad kože vo veľkej miere súvisí s príjmom bielkovín. Takže žiadna nízkoproteínová diéta. Bielkoviny si rozhodne doprajte, aby vaša koža ešte viac neochabovala. Pokožka potrebuje tiež vitamín C, ktorý pomáha pri tvorbe kolagénu. To logicky vedie ku konzumácii zeleniny a ovocia. Nevynechávajte omega 3 mastné kyseliny, čiže veci ako avokádo, olivový olej, orechy a mastné ryby. Nezabúdajte piť. Bez hydratácie koža vráskavie a schne, s dostatkom vody pôsobí naopak hladšie.

V prípade naozaj poriadne ovisnutej kože však bude mať viditeľný efekt jedine operácia, spravidla u plastického chirurga.

