Kritické sekundy pred orgazmom - môžu vás zabiť! Milujte sa nežne

02.02.2019

Krvný tlak mužom nedvíhajú len slané a mastné jedlá. Vyletieť do závratných výšin môže kedykoľvek počas dňa aj z iných príčin. Dokonca i príjemných. No môže to byť naozaj nebezpečné.

Aby vás srdce nezradilo v najnevhodnejšej chvíli, mali by ste ho šetrne posilňovať. Napríklad aj milovaním - ale nežným!Autor: Shutterstock.com

Krvný tlak stúpa pri sexe mužom aj ženám, ale infarkt obyčajne dostanú len páni. Tí, ktorí majú dlhodobo zvýšený a neliečený krvný tlak alebo majú srdcovú chybu, o ktorej netušia. Analýza štyroch štúdií, ktorá zahŕňala väčšinou mužov vo veku 50 a 60 rokov, ukázala, že sex takmer trojnásobne zvýšil riziko infarktu v porovnaní s obdobím, keď od neho muži abstinovali. Našťastie, absolútny počet srdcových kolapsov vyprovokovaných súložou je nepatrný. Najnebezpečnejší čas prichádza tesne pred vyvrcholením, trvá len 10 až 15 sekúnd, vtedy sa výrazne zvýši hladina krvného tlaku a tepu. Ak máte vysoký tlak, sexu sa nemusíte vzdať, ale pudové rýchlovky zameňte za nežné milovanie. Pri nich tlak síce stúpne tiež, ale nie až tak dramaticky. 85 % z mužov, ktorí dostali infarkt pri sexe, bola väčšina v posteli s mladšími milenkami. Páni, aj pre toto vám vyskočil? ►►►

Predchádzajúca strana 1 / 8 Nasledujúca strana

Fotogaléria

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Video

Ďalšie články z tejto sekcie