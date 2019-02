Najväčší postrach mladých: TETÁNIA sa podobá na iné choroby. Nezmýľte si príznaky!

Zavalení prácou a večne preťažení povinnosťami. Všetko klape ako hodinky, až kým telo neukáže stopku.

Na pohreb prišli najväčšie české hviezdy, len jeho žena chýbala. Luděk Munzar by to však pochopil

Aj mediálne známa moderátorka Jasmina Alagič dlho nič netušila. Rozpoznajte varovné signály tela včas, niekedy ide o život...



Zdroj foto: Profimedia

Tetánia je choroba 21. storočia, ktorá postihuje najmä mladých medzi 20. až 30. rokom. Ale aj všetkých tých, ktorým zdravie účtuje daň za prepracovanosť a dlhodobý stres. Skôr než príde záchvat, telo vydáva signály, ktoré si však ľahko môžete zmýliť s inou chorobou. Ako sa to stalo napríklad známej moderátorke Jasmine Alagič.

Čítajte aj: Kŕče v lýtkach nepodceňte. Nadránom veštia vážnu chorobu!

Hodilo ju o posteľ

Tetanické príznaky pripisovala únave a prepracovanosti. Dokonca mávala stavy, keď nedokázala šoférovať a pri chôdzi ju museli podopierať. Mravčenie v rukách a nohách, ale tiež závraty, pripisovala problémom s tlakom. „Bežne, keď som sa postavila, sa mi zatočila hlava a musela som si sadnúť alebo ma rovno o tú posteľ hodilo. Myslela som si, že je to kvôli nízkemu tlaku. Dnes už viem, že to boli začiatky tetánie,“ vysvetľuje pre časopis Šarm 29-ročná moderátorka, že by už podobnú chybu neurobila.

Horčík nefunguje len proti stresu. 9 situácií, z ktorých vás dostane

Zradná v prejavoch

To, že sa nechala mladá žena pomýliť, nie je nič nezvyčajné. Tetánia je zradná v tom, že má mnohé podobné príznaky ako iné menej či viac závažné choroby. A kým tetanický syndróm odznie a správnym nastavením životného štýlu sa prejavy choroby môžu zmierniť alebo dokonca úplne vytratiť, pri iných chorobách s podobnými príznakmi však často ide o život. Nedajte sa preto pomýliť! Človek má kŕče a tŕpnutie končatín, zášklby, je dezorientovaný a má strach, čo sa s ním deje, náhle a bez varovania však môže prichádzať omnoho vážnejšia choroba.

Spoznajte príznaky chorôb, ktoré si ľahko zameníte s tetániou ►►►