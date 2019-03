Skutočný prípad: Neznámy hmyz cical Bratislavčanke krv

Slovensko je tretí štát na svete, kde odborníci zaznamenali cicanie ľudskej krvi bzdochou, ktorá bežne žije na platanoch.

Pani Alena z bratislavského Ružinova ležala na gauči a čítala si. Balkónové dvere mala dokorán a pod stropom okolo lampy vírilo množstvo rôznych mušiek. „Bolo teplo, nechcela som zatvoriť, aby sa mi lepšie dýchalo. A hmyz mi tak veľmi nevadí,“ spomína Alena na vlaňajšie leto. Názor však zmenila, keď ju v posteli párkrát čosi pichlo do stehna i do zadku a podobný zážitok mal aj jej manžel. Začalo sa pátranie po vinníkovi.

Roztoče to neboli

Na posteli nič viditeľné nenašla, len pod rukou cítila nejaké drobné omrvinky. „Myslela som, že to sú azda roztoče. Všetko som dôkladne povysávala, obliečky vyprala, podľa odporúčaní na internete som na posteľ nasypala sódu bikarbónu a postriekala ju levanduľovým olejom,“ hovorí Alena. No pichnutia sa opakovali. Obrátila sa teda na odborníkov, ktorým zaslala fotografiu plachty s drobnými čiernymi zrniečkami. „Na zábere sme žiadny bodavý hmyz neidentifikovali,“ vraví Andrea Löwová z dezinsekčnej firmy. Pani Alena preto následne priniesla fľaštičku s kúskami toho, čo našla v posteli.

Čo je to za čudný hmyz?

„Pod mikroskopom som našiel tri kusy pre mňa neznámeho hmyzu. Nie je to bežné, preto som sa obrátil na nášho spolupracovníka docenta Ľubomíra Vidličku,“ opisuje začiatok prekvapivého objavu Ján Löw. Entomológ zo Slovenskej akadémie vied zistil, že išlo o bzdochu Corythucha ciliata, čiže sietnačku platanovú. „Tá sa momentálne šíri Európou ako invázny druh. Na Slovensku ho prvýkrát zistili v roku 2001. Odvtedy je o jeho výskyte málo údajov. Vlani sme však pozorovali v bratislavskom Ružinove masový výskyt,“ upresňuje docent Vidlička.



Sietnička škodí platanom. Existujú len tri zdokumetované prípady, kedy cicala ľudskú krv. Foto: Michal Smrčok

Ide o výnimočný prípad

Zaujímavé na celom prípade je však to, že Corythucha ciliata žije na stromoch platanoch a o ľudí nejaví záujem. Na celom svete bolo dodnes zaznamenané len trikrát, že táto bzdocha cicala ľudskú krv. „Tento prípad je naozaj výnimočný,“ potvrdzuje docent Vidlička. Spolu s pracovníkmi dezinsekčnej firmy sa preto vybral k pani Alene situáciu overiť. „Najprv sme skontrolovali, aké stromy rastú pri jej dome. V bezprostrednej blízkosti bolo niekoľko platanov a na ich kmeňoch hojné množstvo bzdôch,“ vraví Ján Löw. Niekoľko kusov hmyzu našli po dôkladnom hľadaní aj na balkóne a na gauči u pani Aleny. „Hniezdisko sme v byte nenašli. Išlo asi o náhodné vletenie bzdôch zvonku. Aj tak sme však spravili postrek proti bodavému hmyzu.“

Bzdocha cicia krv omylom

Podľa docenta Vidličku sa však nemusíme obávať, že by nám na Slovensku pribudol ďalší dotieravý bodavý hmyz. „Cicanie krvi je u Corythucha ciliata skôr omylom ako úmyslom. Nepredpokladám, že by nemu dochádzalo zámerne a opakovane. Pripúšťam však, že v budúcnosti môže byť takýchto prípadov zaznamenaných viac. Aj preto, že tento druh bude omnoho bežnejší, ako je teraz. Z vedeckého hľadiska bude zaujímavé to sledovať,“ nezaprel v sebe entomológa. Ako však vzápätí dodal: „Pre ľudí žiadne nebezpečenstvo od tohto druhu nehrozí a zrejme ani v budúcnosti hroziť nebude.“

Votrelec z Ameriky

Bzdocha Corythucha ciliata je drobný hmyz veľkosti asi tri milimetre. Do Európy sa dostala zo Severnej Ameriky. Prvýkrát sa objavila v roku 1964 v talianskej Padove, v Československu ju zachytili v roku 1986. Ide o škodcu na stromoch platana. Prípady pichnutia človeka sú raritné. Prvý je z roku 2010, keď bzdochy doštípali ženu v Turíne. Našli ich na jej balkóne, kde trávila veľa času. Ďalší prípad je tiež z Talianska, z roku 2011, keď bzdochy riadne doštípali dvojicu mladých zaľúbencov posedávajúcich pod platanmi. Posledný je z roku 2015 z Francúzska, doštípaný bol mladý muž. Tento hmyz žiadne choroby na človeka neprenáša, po vpichoch však môže zanechať množstvo červených vyrážok.

