AKTUALIZOVANÉ: Sú zásielky z Číny bezpečné? Aká je šanca, že sa nakazíte koronavírusom?

Práve vám domov dorazil balíček z Číny a vy ste na pochybách ho otvoriť? Je možné, aby sa k nám dostala nákaza z Číny prostredníctvom pošty?

Objednávanie lacného tovaru z čínskych e-shopov je dnes u nás veľmi populárne. Slovenská pošta doručí z Ázie ročne až 3 milióny zásielok. V súvislosti s novým koronavírusom 2019-nCoV sa na sociálnych sieťach šíria rôzne obavy z nakazenia sa práve poštou z Číny. Existuje ale reálna šanca infikovať sa takýmto spôsobom?

Balíčky s vírusom

Vírus sa do zásielky dostať môže, napríklad ak s našim balíkom manipuluje človek, ktorý je nakazený. Šanca, že by tento vírus niekoľko týždňov, kým nám balíček dorazí domov prežil, je enormne nízka. Podľa Slovenskej pošty sú poštové zásielky z Ázie bezpečné, „nakoľko nie je možné, aby v nich koronavírus prežil“. Dodnes máme potvrdený prenos koronavírusu 2019-nCoV iba spôsobom kontaktu s infikovaným človekom alebo zvieraťom.

Neprehliadnite: Žilina je v pozore, prihlásili sa 2 muži s príznakmi smrtiaceho koronavírusu. Prileteli z Číny!

„Vírusy sú obligátne intracelulárne parazity, čo znamená, že sa môžu replikovať len vo vnútri živej bunky, pretože nemajú vlastný biosyntetický aparát. Prežívanie vírusu na zásielkach z Číny, ktoré putujú niekoľko týždňov, je málo pravdepodobné (odhaduje sa životnosť vírusu niekoľko hodín, nie dní),“ uvádza sa v odbornom stanovisku, ktoré pre poštu vypracovala pracovná zdravotná služba (PZS).

Zamestnanci pošty sú prví, ktorí sa dostávajú do kontaktu so zásielkami z Číny. „Pri každodennej práci a manipulácii so zásielkami vo všeobecnosti platia prísne bezpečnostné pravidlá a postupy ochrany zdravia,“ informovala Eva Rovenská, hovorkyňa Slovenskej pošty.

Čínske opatrenia

Na balíčky z Číny si môžete kvôli preventívnym opatreniam počkať o čosi dlhšie. Čínska pošta povinne dezinfikuje všetky zásielky, ktoré smerujú alebo prechádzajú cez Wuhan a jeho spracovateľské stredisko.

„Zákazníkov preto prosíme o zhovievavosť pri doručovaní medzinárodných zásielok z Ázie, nakoľko tieto preventívne bezpečnostné opatrenia môžu spôsobiť ich omeškanie a v niektorých prípadoch nebude možné získať písomné potvrdenie prevzatia poštovej zásielky. Prijaté opatrenia na čínskej strane eliminujú riziko prenosu koronavírusu aj pre poštové zásielky určené na export z Číny,“ uvádza ďalej Slovenská pošta.

Čítajte tiež: Smrteľný vírus už aj u nás? Poznáme výsledky testov

V prípade medzinárodných zásielok určených pre provinciu Hubei (poštové smerovacie čísla 430000–449999) sa Čínska pošta skontaktuje s adresátom a podľa jeho preferencií doručí jeho zásielku tak, aby sa obmedzil akýkoľvek fyzický kontakt doručovateľa s adresátom zásielky, napríklad doručením do výdajných (balíkových) terminálov.

Poštu do Číny nepošlete

Slovenská pošta od utorka 4. februára dočasne pozastavuje prijímanie medzinárodných listových zásielok, balíkov a zásielok EMS s doručením do Číny, Macao a Hong Kongu. Dôvodom sú obmedzenia v medzinárodnej leteckej preprave, ktorá je jedným z nosných spôsobov prepravy medzinárodnej pošty.

"Toto opatrenie uplatňuje Slovenská pošta rovnako ako ostatné štáty sveta v súvislosti so zrušením alebo zmenou letov medzinárodných leteckých prepravcov z alebo do Číny, ktorých snahou je tak zamedziť šíreniu koronavírusu," objasnila Eva Rovenská.

V doručovaní zásielok, ktoré prídu na Slovensko sa nič nemení. Stále platia prísne bezpečnostné opatrenia a obmedzenia, ktoré sú otázku minimálne omeškania.

Čítajte tiež: