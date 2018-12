Bude z nej prezidentka? Gabriela Drobová hovorí: Nebojím sa naraziť si hubu

Aké máte zatiaľ reakcie od ľudí? Viete stráviť útoky neprajníkov?

Publikovaním videa som chcela vyvolať záujem, čo sa mi podarilo. Najväčšiu traumu som mala z toho, že si to nikto nevšimne. Pre mňa nie je problém, že ma niekto hejtuje. Bolo by však sympatickejšie, keby ľudia, ktorí so mnou nesúhlasia, písali slušne. Hlavne na Facebooku bolo v komentároch veľmi veľa vulgarizmov a urážlivých odkazov. Každý jeden komentár na sociálnych sieťach aj pod článkami som si prečítala. Všetky sú pre mňa dôležitou informáciou. Vravím si, že keď sa mi podarilo vyvolať emóciu a ľudia sú ochotní venovať nejaký čas tomu, aby niečo napísali, je to fajn.

Čím chcete voličov zaujať?

Tzv. kick off, v mojom prípade zverejnenie videa, som pôvodne plánovala na tretí septembrový deň. V ten deň som ešte doobeda bola s pani Ivetou Radičovou, ktorá bola mojou prednášajúcou na vysokej škole. Tiež som ju prekvapila. (Úsmev.) Dala mi toľko impulzov a informácií, že som to potrebovala spracovať. Prvý krok mám však už úspešne za sebou a teraz ma čaká mravčia práca. Vyzbierať pätnásťtisíc podpisov. Dala som si však ešte ďalší cieľ. Presvedčiť aspoň pätnásťtisíc ľudí, aby mi prispeli na môj transparentný účet čo i len euro. Tento cieľ považujú odborníci za neuskutočniteľný. Ja sa však držím hesla: Len keď sa pokúsite o absurdné, môžete dokázať nemožné.

Uchádzačka o prezidentskú kandidatúru Gabriela Drobová o tom, ako sa vysporadúva s tým, že nemá deti

Chcete ukázať, že vám dôverujú ľudia natoľko, že vám prispejú?

Účet má pre mňa dva zmysly – prvý, či sa mi podarí zmobilizovať ľudí a vyvolať emóciu, že človek bude ochotný sadnúť si a urobiť prevod, a druhá vec – reálne mám vlastné prostriedky, ale určite nestačia na to, aby som si mohla dovoliť kampaň. Ak sa mi nepodarí splniť nastavené ciele, peniaze vrátim. Vyzvala som však darcov, že ak dajú k prevodu poznámku áno, dostávam od nich povolenie použiť peniaze na filantropiu.

O podpore politickej strany ste nerozmýšľali? Bolo by to jednoduchšie ako zbierať podpisy...

Áno, bolo by to jednoduchšie, ale nejdem do niečoho preto, že je to jednoduchšie. Týmto krokom som absolútne vystúpila zo svojej komfortnej zóny. Mám svoj dlhoročný biznis, robím veci, ktoré ma bavia a bavia ľudí okolo mňa. Veľa z nich preto povie – však ty si to nepotrebovala! Hovorím im, aké by to bolo smutné, keby som išla urobiť tento krok preto, že ho potrebujem. Nepotrebujem a to mi dáva nadhľad. Politici mi niekedy pripadajú ako ženy, ktoré majú cieľ vydať sa a potom sa už ďalej nesnažia.

Hriešne drahé outfity: Kristína Turjanová, Gabriela Drobová a Erika Judínyová za ne vysolili tisíce!

Funkcia prezidenta je však u nás skôr reprezentatívna bez kompetencií reálne do niečoho zasahovať…

Tvrdím, že riešenia sa dajú nájsť vždy. Keď si protistrana nemyslí, že sú kvality protihráča dostatočne dobré, jasné, že si s ním točí. Prezident by mal spájať. Má možnosť byť mediátor. V parlamentnej demokracii budeme mať vždy koalíciu a opozíciu. Prezident má byť nestranný a má tu byť pre všetkých. Preto ma nedokážu rozčúliť nepríjemné komentáre, lebo chcem tu byť aj pre tých, ktorí so mnou nesúhlasia. A preto nechcem podporu žiadnej politickej strany. Minimálne morálne by som jej musela byť zaviazaná. Zbieranie podpisov je cesta a veľmi ma to baví.

Ako na váš nápad reagoval partner? Nesnažil sa odhovoriť vás?

Karol povedal, že som jeho partnerka a že ma v odhodlaní podporí.

Je úspešný podnikateľ, vie si predstaviť, že bude „len“ mužom prezidentky?

Ešte si to nemusí predstavovať, takže si myslím, že ešte si to nepredstavuje.

Ak by ste voľby vyhrali, zoberiete sa, aby bol oficiálnym manželom?

Bez ohľadu na to, o akej funkcii sa bavíme, toto je na mužovi. Ja som stará romantická škola. Tvrdím, že muž má požiadať ženu o ruku a nie naopak.

Luxusné handry vymenila za TOTO: Neuveríte, v čom poslala Gabriela Drobová moderátorky na mólo

Ľudia vás vnímajú ako šikovnú topmanažérku v šoubiznise, v podstate ten slovenský ste do veľkej miery vybudovali práve vy. Zažili ste aj pády?

Bola som kreatívny producent a moderátorka v TV Markíza, no z jedného dňa na druhý mi bolo povedané, že nie som dobrá a nebudem moderovať. To bolo z čista jasna. Moderovala som niekoľko rokov a zrazu po tých rokoch som dostala informáciu, že nie som dobrá. Vďaka tomu som odišla do Ameriky. Keby som bola na obraze, povedala by som si, že nemôžem odísť, lebo mám prácu snov. Pobyt vo Washington D. C. bol pre mňa obrovskou školou. Tých pádov bolo v mojom živote, samozrejme, viac…

Váš exmanžel, bratislavský župan Juraj Droba, sa vyjadril, že by vás ako prezidentku nepodporil. Nemrzí vás to?

S tým som uzrozumená. Ďuro mi rovno povedal, že prisľúbil podporu inému kandidátovi a ja som s tým úplne o. k. Dostal odo mňa informáciu zhruba pred mesiacom, konzultovala som to s ním. Bol prekvapený tak ako všetci, no povedal mi, že ak to tak cítim, nech do toho idem. Dokonale ma pozná, takže vie, že ja ľutujem len to, čo neurobím. Ja som si hubu nabúchala niekoľkokrát v živote, možno si ju nabúcham znova. Poviem si dobre, aspoň som to skúsila.

Ako reagovali rodičia a vaša starenka zo Sekúl, s ktorou máte blízky vzťah?

Rodičia ma prekvapili, v dobrom. Sú veľmi konzervatívni, preto som si myslela, že celé to stroskotá na tom, že budú proti a ja ich tak nesmierne milujem, že by som to nemohla spraviť. Bolo by mi to veľmi ľúto. Ale boli úplne v pohode. A starenka reagovala: Gabínko, ale však na tých politikú nikdo nic dobré nepoví. Ale však ty si rozumíš! A na to ma zavolala do Sekúl na stretnutie združenia záhradkárov, že ma pozývajú a chcú podpísať petičné hárky.

Z darčeka, ktorý dáva Gabriela Drobová priateľovi, odpadnete. Musíte si dať najprv dva poháriky!

Módna televízia je vašou srdcovkou. Premýšľali ste nad tým, čo s biznisom, ak by ste boli prezidentka?

Musím to zvládnuť. Bude to dvoj- až trojnásobok roboty. Už teraz týždeň nespím, lebo v noci musím študovať a riešiť záležitosti, na ktoré cez deň nevychádza čas. Zatiaľ sa to dá. No mám ďalšiu dilemu. Minulú nedeľu som ohlásila, že sa pokúsim o prezidentský post a deň nato mi prišla neuveriteľná pracovná ponuka. Síce už dlhšie sa o tom rozprávalo, ale práve deň po mojom verejnom vyjadrení prišiel kontrakt na stôl. Samozrejme, riešila som to aj so svojím partnerom a povedal mi, že by som to mala zvážiť. Keby bol na mojom mieste Karol, vzal by atraktívnu pracovnú ponuku.

Akú máte skúsenosť s mužmi, boja sa silných žien?

Koľko ľudí, toľko chutí, ale ja som mala šťastie, alebo prirodzene to tak vyšlo, že som mala pri sebe vždy silnejších partnerov, ako som ja. Takže tento problém som nikdy riešiť nemusela.

Stará láska nehrdzavie: Títo dvaja sa aj po rozvode k sebe túlia!

Neuveríte, čo raňajkuje Zuzana Vačková v kúpeľni!

Neuveríte, k čomu ťahá syna herečky a motocyklového pretekára!