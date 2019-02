Chcete žúrovať s Paris Hilton alebo Ellie Goulding? Zažijete tam aj večierky naháčov a skupinové masturbácie

Napísať, že ide o koncerty a umelecké predstavenia, ani zďaleka nevystihuje podstatu veci. Burning Man je špeciálna udalosť, ktorá vznikla z ničoho a je aj zasadená uprostred ničoty. Je to niečo, ako... Nie, toto sa skutočne nedá k ničomu prirovnať. Jedna z najzaujímavejších udalostí v Severnej Amerike návštevníka vtiahne do bizarného sveta, ktorý pripomína filmového Šialeného Maxa, svet režiséra Tima Burtona a páčilo by sa tam určite aj Salvadorovi Dalímu.

Sci-fi Woodstock

Všetko sa začalo v polovici 80. rokov, keď undergroundoví umelci Larry Harvey a Jerry James urobili s priateľmi netradičnú žúrku, postavili trojmetrovú sochu dreveného muža a počas letného slnovratu ju spálili. Susedia sa však netvárili nadšene, a tak sa celá partia rozhodla presunúť niekam, kde nebudú nikoho rušiť a tak je to až dodnes. Woodstock krížený so sci-fi je síce pastvou pre oči, ale prežiť to tam je ťažké. Spíte v stane, preháňate sa bicyklom po obrovskom území púšte medzi prednáškami a workshopmi nadšencov aj elít, obdivujete najväčšiu pop-up outdoor galériu moderného umenia na svete, večer vás čakajú stovky párty.

Festival nemá oficiálny program a vyzýva návštevníkov, aby si ho pripravili. Je jedno, či rozdávate náramky, knihy, šaty, alebo svoj nový album. Na akcii nefungujú peniaze, ale výmenný obchod a obdarovávanie. Kúpiť si môžete len kávu, čaj a ľad a aj to iba na jedinom mieste. Všetko ostatné si musíte priniesť. Je to akási organizovaná anarchia a do istej miery aj sociálny experiment, čo všetko dokáže zvládnuť počas jedného týždňa komunita ľudí na ploche sedemnásť štvorcových kilometrov.

Piknik v púšti

Pár týždňov pred začiatkom organizátori vytýčia mesto. Postavia a označia ulice, príjazdové cesty, letisko, nemocnicu a toalety. V areáli nie je elektrina ani internet a žiaden signál. Každý si musí priniesť dostatok jedla, vody, oblečenie a prístrešok. Ak si niekto neprinesie dosť vody, ochranka ho pri vstupnej bráne nevpustí. Spoluzakladateľ festivalu Larry Harvey raz povedal, že festival je niečo ako obrovský piknik rozvetvenej rodiny. A poriadne slávnej. Festival totiž každoročne navštívi nespočetné množstvo známych tvárí, blogeriek či modeliek a svojimi neobyčajnými outfitmi sa nezabudnú pochváliť na sociálnych sieťach.

Paris to tam miluje

Podujatie zbožňuje Paris Hilton, modelka z Victoria‘s Secret Alessandra Ambrosio sa tam zvykne preháňať v obrovských motýlích krídlach, prichádzajú tam aj jej kolegyne Candice Swanepoel či Alina Bruno. Herečka Elisa Becker svojimi fotografiami v bizarných outfitoch takmer vypla sociálnu sieť, speváčka Ellie Goulding tu napísala obrovský hit Burn, inšpirovaná horiacou drevenou sochou Muža, ktorého „upália“ vždy na záver podujatia.

Na Burning Man chodí aj zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg či zakladatelia Googlu Larry Page a Sergey Brin, takisto Jeff Bezos z Amazonu. V Silicon Valley sa vtedy na týždeň zastaví život. Miliardári zo západného pobrežia, ktorí si festival obľúbili, naň prilietajú, na rozdiel od bežných smrteľníkov, v súkromných lietadlách. Všetkých priťahuje špecifická atmosféra a anonymita, keďže ľudia na festivale chodia v maskách a kostýmoch.

Deka, ktorá ochladí

Na čo sa môžu návštevníci tešiť v tomto roku? Určite na najväčšiu deku na svete. Ide o projekt ruského architekta Alexa Štanuka. Celá mágia spočíva v spojení niekoľkých tisícok polyetylénových dielov, ktoré využíva NASA. Spolu vytvoria deku s rozmermi sto krát sto metrov. Zaujímavosťou je, že dohromady bude použitých 40 kilometrov lepiacej pásky! Pre návštevníkov festivalu bude slúžiť ako oddychová zóna, kde sa budú môcť skryť pred nepríjemným teplom. Strieborný povrch inštalácie dokáže totiž odraziť až 97 percent celkového vyžarovaného tepla. Obrovská deka okrem toho bude meniť svoj tvar a vytvárať zaujímavé monumenty.

Materské mlieko do kávy

O bizarnosti na podujatí naozaj nikdy nie je núdza. V minulých rokoch sa napríklad po areáli prechádzala mladá matka Miki Agrawal, ktorá rozdávala na pitie svoje materské mlieko. Pumpovala si prsia každé tri hodiny a návštevníci si jej mliekom buď liečili bolehlav, alebo si ho dávali do kávy latté...

Už teraz svet očakáva, aké bizarné vozidlá či pirátske lode sa v púšti objavia. Ochotne naberajú stopárov, ktorí sú takisto prazvláštne vymódení. Burning Man skrátka priťahuje kreatívnych ľudí, ktorí sú ochotní obetovať mesiace práce na vybudovanie prechodných inštalácií, ktoré o týždeň potom musia buď spáliť, alebo rozobrať. Aj tento rok na šťastlivcov čakajú meditácie, joga, ale aj lekcia výpraskov, večierky naháčov, či skupinová masturbácia. Stačí si len vybrať… A byť v Nevade na prelome augusta a septembra.