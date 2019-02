Dara Rolins ide po rozchode s Rytmusom do útoku: Na chlapov vytasila čipku a presvitajúce bradavky!

O tom, že na Dare Rolins (45) vyzerá dobre aj vrece, niet pochýb. Módna diva si na seba môže „navliecť“ naozaj všetko možné aj nemožné a vždy bude prvotriednou kočkou. Niektoré jej modely však nie sú vždy vhodné pre zrak maloletých.

Bradavky vonku

Potvrdila to aj na svojom nedávnom koncerte, kde predviedla outfit, ktorý by sa viac hodil na večerné radovánky v spálni ako na pódium. Blondínka v čipkovanom body, sieťovaných pančuchách a župane odhalila svoje „nabombované“ silikóny a aby toho nebolo náhodou málo, pod čipku si nezobrala podprsenku a v plnej paráde svetu ukázala aj bradavky.

Ktovie, možno týmto štýlom dominy mámi k sebe nového frajera, alebo len má potrebuje šokovať či upriamiť na seba ešte väčšiu pozornosť. Už po erotikou nabitom videoklipe Miesta si zlizla poriadne ostrú kritiku, že to už preháňa, no zdá sa, že speváčka si ide svojou vlastnou cestou. Či je to vhodná cesty matky a ženy po štyridsiatke, je už na individuálnom posúdení.