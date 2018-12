Dara Rolins presne vie, akého muža nechce. Priznáva, že rozchod s Patrikom jej pomohol

Speváčka nedávno pokrstila parfum známej kozmetickej firmy. Pri tejto príležitosti si dala na svojej ženskosti mimoriadne záležať. Pohľad na speváčku s rozpustenými vlasmi vo flitrovaných šatách s tylovou sukňou a vysokých topánkach bol celkom iný, na aký sme zvyknutí. Hoci je na Daru príjemný pohľad, aj keď je v teplákoch, teniskách a vo vrkoči, teraz nezvyčajne žiarila. Priznala, že je to jednoznačne vďaka zmene imidžu a skvelej dovolenke v Španielsku. „Ale nového frajera nemám,“ dodala s úsmevom.

Tak čo je vo vašom živote nové?

Nemám v živote nič nové, ale som príjemne oddýchnutá, pretože sme si dali ešte malé voľno, skôr ako sa začala škola. A bolo to veľmi oslobodzujúce, pretože moje leto bolo pracovne naozaj nabité. Všetci si myslia, že som stále na dovolenke a hovoria, aký mám preto super život. Vždy sa smejem a vysvetľujem, že je to iba ilúzia z časopisov a môjho Instagramu. Ale realita je taká, že si môžem dovoliť odísť maximálne na tri-štyri dni v týždni. Cez víkendy sa ľudia bavia, chodia do klubov, v lete sú rôzne festivaly, narodeniny, svadby a všade chcú mňa. (Smiech.) Takže sme stále v pohybe. Ale Malorka bol regulárny oddych.

Vypínate na dovolenke mobil, alebo je to pre vás nepredstaviteľné?

Priznávam, že to sa deje vtedy, keď sme na Bali. Po troch-štyroch dňoch si spomeniem, že veď musím dať niečo na Instagram.

Nemáte absťák? Nekontrolujete mobil, či niekto nepíše, či sa niečo nedeje?

Prvý týždeň som ešte trošku v strehu, ale potom do mňa vstúpi pokoj. Poviem si nádych, výdych, nerieš…Veď všetci, ktorí majú vedieť, vedia, že som na Bali, a na tých ostatných sa môžem vykašľať.

Spomínali ste, že zatiaľ nemáte priateľa. Kde si ho Dara Rolins môže nájsť?

Neviem… ale určite už niekde existuje, už niekde na mňa číha. Podľa mňa hlavná zásada je nehľadať. Lebo v prípade, že budem hľadať, stopercentne viem, že žiadneho nestretnem. Ale na druhej starne musím povedať, že ma to ani veľmi netrápi a extrémne si užívam slobodu. Fakt som to potrebovala. Vlastne ten posledný rok som veľmi hlboko v srdci cítila, že som na správnej ceste k tomu, aby sme to povedali nahlas, že to potrebujem, že to chcem. Jednoducho, že sa náš vzťah s Patrikom dostal do štádia, že každý musíme ísť svojou vlastnou cestou.

Bolo to ťažké rozhodnutie?

Nie. Práveže to bolo veľmi prirodzené. Žiadne slzy, scény, ani otázky prečo. Išlo iba o to, povedať to nahlas.

Čo je ťažšie pre ľudí, ktorí sú pod drobnohľadom verejnosti – zvládnuť záujem, keď sa vzťah začína, alebo po rozchode?

Asi začiatok… ale ťažko povedať, záleží na okolnostiach, prečo sa skončil.

Dalo sa vo vašom prípade s Patrikom zachovať si súkromie?

Ale áno. Ja si chcem svoje súkromie užívať stále na rozdiel od Patrika, ktorý sa chce v širokom meradle oň deliť. Aj to bol, dá sa povedať, problém medzi nami, pretože mne to prekáža. Spievam o tom aj v pesničke Dúha: „To, čo má patriť len nám, snažím sa pred svetom skryť.“ Napísala som to dávno predtým, ako sme sa rozišli. Jednoducho je to vec, ktorá je vo mne zakorenená, nechcem sa o všetko deliť. Napriek tomu, keď opisujete svoje prežívanie, či už šťastných, alebo menej vydarených dní na Instagrame, ste dosť otvorená. Viem sa otvoriť a odhaliť aj pred svojimi fanúšikmi. Viem sa podeliť so svojím súkromím, viem byť naozaj úprimná a otvoriť svoje srdce. Rozumiem, že to ľudí zaujíma a myslím si, že aj kvôli tomu sú mi fanúšikovia verní a naozaj si to veľmi vážim. Chcú sa dostať do môjho sveta hlbšie a ja ich tam rada pustím, ale má to svoje hranice. Chcem, aby naozaj niektoré veci ostali pre verejnosť tabu.

Keď ste sa rozhodli, že vzťah s Patrikom ukončíte a povedali ste to aj dcére Laure, bolo vám to nepríjemné kvôli nej?

Viete čo, vôbec. Na rovinu – Laura mala k Patrikovi taký normálny zdravý prístup. Patrik jej nikdy nenahradil otca. Ona si žije svoj pokojný detský život, ale spýtala sa občas na neho. Dokonca nedávno hovorila, že jej je za ním smutno. Povedala som jej, že to je dobre a potešilo ma to, pretože, keby jej nebolo smutno, niečo by za tých sedem rokov, čo sme s Patrikom boli spolu, nebolo v poriadku.

A vy?

Aj ja sa Laure priznám, že aj mne bolo za ním občas smutno. Vtedy mi povie, že s ním bola zábava, čo tiež vždy potvrdím, že s ním bola niekedy veľká „sranda“. Ale ma aj pekne štval, lebo tak to s mužmi chodí. A poviem jej, že aj ona to tak s nimi bude mať. Patrik do nášho života patril celkom prirodzene, rada na to spomínam. Zažila som s ním krásny vzťah a to, čo je teraz, ako to on prezentuje, je jeho vec a mne je to jedno. Nič iné mu neprajem, len šťastie a myslím to naozaj úprimne.

Viete si pri sebe predstaviť manažéra z banky?

Preboha! (Smiech.) V žiadnom prípade a v žiadnej súvislosti. Neviem, čo by musel mať… A vlastne ani by nič nemusel mať, lebo ja nepotrebujem, aby mi niekto do života priniesol hmotné statky. Našťastie je o nás dve s Laurou postarané, to dokážem aj sama. Mám to vyskúšané za každých okolností. Skôr potrebujem pri sebe niekoho, kto bude mať pre mňa zaujímavú dušu a duchovný svet. Verím, že existujú ľudia, ktorí ma dokážu ešte aj dnes vtiahnuť do svojho sveta. Stáva sa mi to s mojimi kamarátmi, so ženami, tak nech mi nikto nehovorí, že sa mi to nestane s mužom. Ale ja som v takom pokoji, je mi tak dobre, že keď to bude o rok, o dva aj o päť, som úplne spokojná a šťastná. A dokonca aj keby sa to nestalo…

My ženy sme do istého veku, kým nás ilúzia neprejde, väčšinou nervózne, keď nemáme partnera. Máme pocit, že iba keď ho budeme mať, bude náš život v poriadku. Boli ste niekedy predtým, keď ste nemali priateľa, takto vnútorne pokojná a vyrovnaná?

Asi nie. Myslím si, že je to vekom. Zase som o sedem rokov staršia, zas premýšľam inak, cítim inak. Ten vek... fakt je pravda, že hrá pre aj proti vám a ja by som teraz nemenila.

Nechcený prejav veku je aj zhoršený zrak a vy medzi svojimi módnymi doplnkami máte už nie imidžové, ale ozajstné okuliare. Patrí už do vášho slovníka aj veta: „Kde mám zasa okuliare?“

Už som to párkrát povedala. (Smiech.) Vždy, keď si potrebujem niečo prečítať, mám pocit, že mi to robia naschvál, že všade sú menšie a menšie písmenká. A priznám sa, že jedálny lístok si už neprečítam. Keď vstúpim do posch dizajnových reštaurácií, kde je všade prítmie, tak si už na začiatku vždy poviem: Bože, zase nebudem nič vidieť. Ale našťastie mám svoju Lauru, ktorá mi vždy povie: Maminko dej, já ti to přečtu.