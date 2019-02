Dcéra Stana Dančiaka (†75) priniesla na poslednú rozlúčku niečo, čo patrilo jej otcovi. Dojemný dôkaz bolesti a lásky

Na adresu Stana Dančiaka, ktorý sa predstavoval ako „obyčajný človek“, zaznelo v pondelok počas poslednej rozlúčky množstvo dojemných slov. Nikto nezabudol pripomenúť, že to bol nielen veľký umelec, ale aj človek so zmyslom pre humor, občan, ktorý sa nedal zastrašiť a milovník života. „Ďakujem ti za tvoj postoj v 1997 roku, bol si členom štrajkového výboru Činohry SND, keď sa bolo treba postaviť proti metódam vtedajšieho ministra kultúry, bol to zreteľný vyspelý názor občana Dančiaka,“ povedal okrem iného kolega Dušan Jamrich.

Prečítal tiež list, ktorý napísala otcovi jeho dcéra Zuzana: „Ďakujem ti za každú chvíľu, ktorú si strávil so mnou. Bolo to presne 46 rokov, čo si kráčal mojím životom a chránil ma… Raz si mi povedal, že človek musí žiť tak, aby mal čistú kreditnú kartu na konci svojho života. Tvoju kreditnú kartu som vložila do bankomatu, bola čistá… Posledné roky sme boli spolu každý deň. Koľko sme sa len nasmiali! Na tvoj smiech nikdy nezabudnem, veľmi ťa ľúbime. Pozdrav tam hore všetkých, veseľ sa a hlavne fabuluj.“

Slová pre manželku

Hercova manželka Darina spolu s jedinou dcérou neskrývali počas rozlúčky obrovskú bolesť a slzy. Práve im adresovali veľký obdiv mnohí herci za to, ako sa o svojho chorého otca a manžela starali. Zuzana Dančiaková, stískala v rukách malú plyšovú hračku. Na otázku, čo pre ňu znamená, nám neskôr odpovedala slovami, ktoré prezrádzajú veľa: „Bol to ockov psík...“ Dôkaz obrovskej bolesti a lásky dcéry k otcovi, ktorá s ním trávila veľa času a snažila sa mu uľahčiť utrpenie.

Hercovi sa do neba prihovorili aj ďalší kolegovia, napríklad Ľubo Roman, ktorému choroba vzala milovanú manželku. Počas prejavu sa mu tlačili do očí slzy a zlyhával hlas: „Dovoľ, aby som sa poďakoval v tvojom mene aj tvojej manželke, ktorá pri tebe stála aj v časoch úspechov, ale aj v utrpení. Pre mňa bude vždy odrazom manželskej lásky,“ povedal okrem iného.

Posledný potlesk

Počas poslednej rozlúčky sa na plátne premietali ukážky z umenia, ktorým Stano Dančiak tešil divákov. Keď sa spustila záverečná opona, celé divadlo stálo na nohách a zaznel posledný potlesk. Rodina prijímala v hľadisku kondolencie, potom sa presunula na miesto, odkiaľ odprevadili rakvu s ich milovaným otcom, manželom a starým otcom. Posledná rozlúčka sa neskôr konala v bratislavskom krematóriu.