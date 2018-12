FOTO: Kuriózne momenty zo seriálu Sestričky. Pomáhať museli mäsiari, ale aj zdravotné sestry z Kramárov!

Štvorica hlavných hrdiniek nového markizáckeho seriálu rieši nielen dramatické prípady z operačnej sály, ale aj dramatické životné osudy. Po seriáli Milenky tu máme opäť zamotanú pavučinu vzťahov žien, ktoré skrývajú nejedno tajomstvo. Vynoria sa zakázané lásky, pokušenie i vypäté situácie, ktoré budú musieť kolegyne z nemocnice riešiť.

Náročné prípravy

Herečky Dana Košická (51), Kristína Svarinská (29), Anikó Vargová (44) a Kristína Madarová, ktoré stvárňujú sestričky, sa na pľaci museli zúčastniť aj na operáciách. Museli vyzerať čo najrealistickejšie, preto sa otvorené rany, krv, transplantácie pečene či operácia srdca stali pre ne každodennou rutinou. Samozrejme, išlo vždy len o fingované zákroky, na ktoré sa dopredu musel dôsledne pripraviť maskér seriálu Vlado Wittgruber aj režisér Petr Nikolaev.

„Lekársky projekt som zatiaľ netočil. Pri mnohých scénach som si, samozrejme, naštudoval predlohy, ale vždy tam bolo aj tak veľa prekvapení. Za pochodu som objavoval veci, ktoré som predtým nepoznal,“ prezradil o svojom prvom lekárskom počine český režisér, ktorý v minulosti nakrútil napríklad drámu Lidice. Teraz si na pľac prizval tri odborné poradkyne, sestričky z bratislavskej nemocnice na Kramároch, ktoré boli nápomocné celému štábu pri nakrúcaní, no aj mimo neho. Neraz sa stalo, že čo-to s nimi museli tvorcovia konzultovať aj telefonicky. „Scény som rozoberal tiež s priateľmi, ktorých mám na traumatológii či na oddelení popálenín,“ priznal sa režisér.

Kontrola z Kramárov

Ako sa so štábom spolupracovalo jednej z reálnych zdravotných sestričiek Miroslave Hargašovej? „Snažila som sa dbať najmä na odborné hľadisko. Samozrejme, niekedy sa dostávalo do rozporu s výtvarným cítením, ale snažili sme sa to dať dokopy tak, aby všetko pôsobilo na diváka reálne. Človek, ktorý nerobí vo filmárskom priemysle, si vôbec nevie predstaviť, čo všetko to zahŕňa. Nemohla som dbať na každý detail, ale v konečnom dôsledku to vyzerá tak, ako to má byť, možno aj krajšie,“ hovorí s istou dávkou obdivu zdravotná sestrička Mirka, ktorá bola takmer pri každej klapke.

„Herci boli skvelí, rýchlo sa učili a akceptovali všetky poznámky a pripomienky. Náročná bola aj príprava pacienta, aby vyzeral tak ako v realite a určite nebolo ľahké zohnať aj všetok materiál. Dôležitá bola aj spolupráca maskéra, rekvizitára, boli to dlhé hodiny príprav,“ spomína na spoluprácu s filmármi.

Jazvy z plastelíny

O náročnosti masiek v seriáli vie svoje hlavne Vlado Wittgruber. Ako sa na seriál pripravoval? „Podľa scenára som si vždy dopredu z internetových obrázkov naštudoval dané medicínske prípady, ako je operácia srdca či transplantáciu pečene. Čo sa však týka konkrétnych orgánov, ktoré sa objavujú na operačnej sále, tie sa dôveryhodne vymodelovať nedajú, takže som ich mal od svojich známych – mäsiarov. Išlo o bravčové srdcia či pečene. Otvorenú brušnú dutinu som zase vymodeloval pomocou molitanu a latexu,“ prezradil nám umelecký maskér, ktorému pod rukami vznikajú makety na nerozoznanie od originálu.

„Niektoré jazvy či rezné rany som najskôr vymodeloval z plastelíny, potom som ich odlial do sadry. Vznikla akási formička, ktorú som vyplnil latexom. Hotovú aplikáciu som potom farbil, lepil a dotváral podľa reálneho obrázka. Krv bola divadelná. Tú som objednával z Prahy, kde ju dovážajú priamo z Hollywoodu. Mali sme k dispozícii viac odtieňov, cez tmavšiu, svetlejšiu a schnúcu. Na kamere skutočne vyzerala na nerozoznanie od originálu,“ spokojne konštatuje maskér, ktorému najviac dala zabrať atrapa otvoreného hrudníka. Navyše ho musel niekoľko hodín modelovať na dievčatku, ktoré hralo malú pacientku. Svoju úlohu však zvládlo profesionálne a vraj bolo naozaj trpezlivé.

Maskérske tajomstvo

Scéna tenzného pneumotoraxu vznikla použitím maskérskych trikov, i keď to na obrazovke vyzeralo, akoby zdravotná sestrička Jana (Kristína Madarová) a kardiochirurg Filip (Milo Kráľ) pracovali so skutočným pacientom. „Išlo o umelý hrudník, ktorý nám vyrábal špeciálny maskér, ktorý sa venuje maskám zo silikónu. Ide o niekoľkonásobne drahší materiál, ako je latex, a dajú sa s ním robiť reálne veci. Vyrobil nám celý hrudník aj s ochlpením. Vo vnútri boli hadičky s divadelnou krvou, ktoré sa riadili mechanicky, aby krv striekala, ako má,“ poodhalil nám vznik tejto dramatickej scény maskér Vlado Wittgruber.