Herec Milan Ondrík sa zapotí: Jeho rodinu čaká zásadná zmena!

Šibalský úsmev, iskra v očiach, cit pre módu a zmysel pre humor – taký je herec Milan Ondrík (38). Má to šťastie, že patrí k mužom, ktorí pôsobia ako veční chlapci. Z týchto radov ho vytrháva iba to, že je trojnásobným otcom na plný úväzok.

Aktívna rodinka

To, že sa svojim trom deťom venuje, potvrdil aj toto leto, kedy aspoň sčasti pomohol svojej partnerke Zuzke Moravcovej (42) a od istých vecí ju odbremenil. „Boli sme na dovolenke a je pravda, že som sa viac venoval rodine. Cez rok ma naplno zamestnáva divadlo a nejaké nakrúcania, takže som im to vynahradil. Strávili sme väčšinu leta na Orave, odkiaľ pochádzam,“ zaspomínal si na teplé letné dni herec, ktorému oddych s rodinou padol vhod. Zbožňuje aktívny oddych, keďže jeho deň sa nezaobíde bez športu, a v rovnakom duchu vedie aj svoje dve staršie deti. „Adam hráva futbal a Alžbetka chodí na gymnastiku. Snažím sa im venovať hlavne tou formou, že veľa času trávime vonku,“ dozvedeli sme. Milan Ondrík sa na nedostatok práce rozhodne nemôže sťažovať. Dokončuje práve nakrúcanie jedného projektu a súbežne sa púšťa do ďalšieho. Z časových dôvodov dal teda na tento rok stopku seriálom a iným ponukám.

Zase budú kolegovia

Hoci sa majú partneri pri deťoch čo obracať, pôsobia spokojne a harmonicky. Preto sa natíska otázka, či končia pri čísle tri alebo hrozí ďalší súrodenec? „Myslím, že áno. Už sme skončili,“ smeje sa. A pohráva sa s myšlienkou na návrat do divadla či pred kameru aj jeho Zuzka, ktorá je tiež herečkou a zároveň jeho kolegyňou? „Ale áno, aj keď doteraz bola pre ňu priorita rola matky. Zuzka si to užíva, no bude sa chcieť čoskoro vrátiť späť, keďže byť stále s deťmi je náročné. Sú to samé ,ba ba, be be‘ a aj slovná zásoba sa zužuje. Preto je logické, že sme sa o tom už doma bavili,“ konštatuje racionálne. Svoju polovičku vyzdvihuje hlavne v tom, že mu je vždy oporou. Hlavne mu prízvukuje, že si má pracovné ponuky vopred zvážiť a dbať na kvalitu, nie kvantitu. „Som jej za to vďačný, že neprihliada na to, aby som zarobil čo najviac, ale aby som bol spokojný,“ chváli partnerku. Keď budú už obaja pracovať, bude to určite veľká zmena, a musia sa pripraviť na inú logistiku. Určite to však zvládnu.