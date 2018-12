Jana Kocianová († 72) sa bála, že raz ostane bez milovaného muža. Jej slová vháňajú slzy do očí

„Čoraz väčšmi si vážim, že sme spolu, veď kto by mi povedal milé slovo alebo zavtipkoval so mnou? Nechcem od života veľa, modlím sa, nech je nám dopriate užiť si bez obáv, že sa niečo stane, ešte aspoň desať rokov. Je to také neskromne skromné želanie,“ povedala Šarmu pred štyrmi rokmi s úsmevom speváčka. Na mysli mala manžela Josefa Škvařila, hudobníka s veľkým zmyslom pre humor, s ktorým prežila prakticky celý život. Bol medzi nimi väčší vekový rozdiel, a tak sa o svojho „Jožina“ bála. Nakoniec ona opustila jeho. V byte na bratislavskom sídlisku, kde žili dlhé roky, ostal teraz sám. Susedia si všimli, že už nejaký čas chodieval jej manžel osamote, čo nebolo zvykom.

Problém so zrakom

Keď Jana Kocianová minulý rok krstila svoju životopisnú knihu, manžel nemohol chýbať. Za celú jej kariéru vynechal len pár jej koncertov. Po celý čas, kým stála na pódiu, sedel v prvom rade a doslova hltal každý jej tón. V ten večer priznal, že ho trápi zrak a prestáva vidieť. Po trpkosti v hlase však nebolo ani stopy, bral to ako fakt. S Jankou sa predsa dá všetko zvládnuť…

Navzájom si boli aj psychickou oporou. Keď speváčke na konci roka 2013 pri preventívnej prehliadke diagnostikovali rakovinu prsníka, pomáhal jej zvládnuť ťažké dni. Aj vďaka nemu sa postavila k chorobe čelom. „Zo slova nádor netreba robiť väčšieho strašiaka, akým v skutočnosti je,“ povedala nám rázne pol roka po onkologickom náleze.

„Keď som odchádzala z ambulancie od pána doktora, ktorý mi pomohol nielen skalpelom, ale aj darovaním optimizmu, povedal: A zahoďte svoje starosti! Spomenul si na moju pesničku,“ zaspomínala si držiteľka troch zlatých Bratislavských lýr.

Bránila sa ľutovaniu a snažila sa koncertovať. Netajila však, že sa obrátila aj na centrum alternatívnej medicíny a upravila stravu, vylúčila napríklad pšenicu. Na jej balkón pribudlo množstvo byliniek, ktoré začala používať do varenia.

Nechcela ostať sama

Manželia radi utekali z bytu na bratislavskom sídlisku na chalupu v neďalekej Modre-Harmónii. „Máme veľa spoločných tém, od politiky cez hudbu až po vtáky. Keď nejaký sadne na búdku a nepoznáme druh, máme poruke atlas vtákov,“ povedala nám speváčka, keď sme ju na chalupe, kde mali vďaka stromom a lesu absolútne súkromie, navštívili. O tom, ako boli na seba aj po rokoch naviazaní, svedčí jej veta: „Keď sa ráno zobudíme, povieme si jeden druhému, ako sme radi, že sa vidíme… Mám kamarátky, ktoré už stratili mužov a tie mi hovoria: Janka, buď na toho Jožka dobrá, lebo nevieš si predstaviť, aké je to byť sama.“ Nakoniec všetko dopadlo inak. Zákerná rakovina si na ňu počkala.