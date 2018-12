Kamila Magálová v tom má jasno: TOTO už robiť nemusím!

Stále patrí medzi naše najkrajšie herečky a režiséri, ktorí Kamilu Magálovú (67) obsadia do svojich filmov či seriálov, si môžu tak trochu gratulovať, pretože ponuky veľmi dobre zvažuje a na obrazovke sa objavuje len sporadicky. Poznáme kľúč jej výberu!

Nie som seriálová herečka

Kamila Magálová naposledy kývla na spoluprácu v prvej a v druhej sérii kriminálneho seriálu Za sklom, kde si zahrala podplukovníčku Zoru Ballovú. Zvažuje aktuálne nejakú novú ponuku? „Okrem seriálu Za sklom a Kolonády už nie som ochotná prijať žiadny iný seriál. Hlavne nie dlhodobý, ktorý je nekonečný. Priznám sa, že nie som seriálová herečka a ani ňou nechcem byť, ale ak nejaký seriál za to stojí, spravím výnimku. A práve tieto dva za to stáli, tak prečo nie. Okrem toho mali limitované diely, teda dvanásť a trinásť častí. Žiadna podobná ponuka však neprišla, čo som rada, lebo aspoň trošku oddychujem,“ prezradila nám herečka.

Toto už nepotrebujem!

Ani za nič by vraj nenastúpila do denných seriálov. „Vždy musí byť dobrý scenár a prijateľný spôsob výroby. Nie nakrúcať štrnásť obrazov naraz od šiestej rána do šiestej večer a potom ešte utekať na predstavenie do divadla. Takúto hektiku už nepotrebujem,“ hovorí rozhodne pani Kamila, ktorá radšej dáva prednosť filmu a posledné roky je veľmi často obsadzovaná v Česku. Neprekáža jej ani náročné dochádzanie do Prahy či do iného českého mesta. „Má to tam skrátka inú úroveň,“ objasňuje nám, prečo tak často prijíma ponuky od českej produkcie. Veľmi si však pochvaľuje aj spoluprácu na rozprávke režiséra Dušana Rapoša Keď draka bolí hlava. Tam si dokonca zahrala aj zaspievala po boku Karla Gotta. Česko-slovenská rozprávka bude mať premiéru už budúci mesiac, na čo sa Kamila Magálová veľmi teší.

Prepínam

A ako to má so sledovaním seriálov? Tiež vraj najčastejšie volí českú stanicu HBO. Síce to môže vyzerať, že nad domácou seriálovou ponukou láme palicu, no nie je to celkom tak. „Vždy si pozriem prvý diel a urobím si o tom obraz. Keď ma chytí, pozerám, keď ma nechytí, prepínam,“ smeje sa.