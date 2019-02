Lucie Vondráčková a Katka Saganová nie sú jediné, komu toto leto krachol vzťah. Pozrite sa, ktorých športovcov nachytali pri nevere

Všade sa skloňuje šokujúci rozvod Lucie Vondráčkovej (38), ktorú po siedmich rokoch opustil manžel. Trampoty s láskou má však aj fešák David Kraus (38), ktorému nasadila parohy jeho tenisová láska Bára. A tichú domácnosť mal aj mužný atlét Roman Šebrle (43), ktorý na letnej televíznej párty zabudol, že je ženatý. Bohužiaľ, boli pri tom fotoreportéri, takže jeho žena si nočné bozkávačky mohla prezrieť v novinách pri rannej kávičke.

Pani dokonalá

Z trojice zlomených sŕdc najhoršie obišla Lucie, ktorej sa rozpadla rodina a zostala sama s dvoma malými synmi. Navyše prišla aj o domov. Z Kanady, kde žili s hokejistom Tomášom Plekancom, sa totiž dočasne vrátila do rodičovskej vily hľadať útechu v náručí otca a mamy. Verejné pranie špinavej bielizne musí byť pre Luciu o to bolestnejšie, že sa vždy snažila vystupovať ako pani dokonalá. Azda až na nenávisť k tete Helene. Odmala bola vzorná. Hrala, spievala, moderovala. Vyštudovala kulturológiu a spravila si doktorát z filozofie. Nasledovala rozprávková svadba s úspešným hokejistom, dve deti a šťastný život v Kanade. Samozrejme, popri tom ďalej zvládala aj kumšt a hlavne prácu s fanúšikmi, takže desať rokov za sebou bola striebornou slávicou. Minulý rok sa však prepadla na bronzovú priečku. A ako sa ukázalo, nebol to jediný pád v jej živote.

Rok pretvárky

Pred pár dňami šokoval jej manžel Tomáš Plekanec strohým vyhlásením na Facebooku, že s Luciou končí: „Ja s Luciou by sme vám chceli oznámiť, že po vzájomnom dohovore sme došli k záveru, že v našom vzťahu už ďalej nebudeme pokračovať,“ napísal bez emócií. Lucii trvalo niekoľko hodín, kým sa zmohla na reakciu, či presnejšie na patetický citát: „Láska sa pýta priateľstva: Prečo si na svete, keď existujem? Pretože ty páchaš bolesti a rany, ale ja ich hojím,“ vyhla sa vlastnému vyjadreniu. Časom však vyšlo najavo, že ubolená bola už aspoň rok a hoci sa pri návštevách Česka tvárila ako reklama na rodinné šťastie, išlo iba o pretvárku. Plekanec dokonca podal aj žiadosť o rozvod a vzápätí, ako vyšiel s pravdou von, odletel do Kanady. Zhodou okolností je tam práve aj ďalšia česká športovkyňa, ktorá toto leto drsne ukončila vzťah.

Krásavec s parohmi

O vášnivom romániku tenisky Báry Strýcovej (32) s iným mužom sa David Karus dozvedel, až keď v tlači vyšli kompromitujúce fotky, kde ju svalnatý bradáč chytá za zadok. Strýcová sa po zverejnení pikantných fotiek obhajovala, že s Davidom spolu nechodia už dva mesiace. On však o tom asi nevedel. Na sociálnu sieť totiž zavesil pesničku Nádherná s veľavravným textom: Bože, ty si tak nádherná, snáď mi nebudeš neverná. A dodatok, že bohužiaľ sa to vyplnilo. Takže kým jeho ex hrá za oceánom tenis, on si z ich hniezdočka sťahuje svoje veci.

Rozbláznený ženáč

Maslo na hlavne má aj český viacbojár a olympijský víťaz Roman Šebrle, ktorý pred časom vymenil štadión za kreslo moderátora. Krásavcovi s telom Michelangelovho Dávida sa doteraz škandály vyhýbali. Pred pár dňami však trochu pozabudol na fakt, že je skoro dvadsať rokov šťastne ženatý. Na televíznej párty to prehnal s alkoholom a na parkete to roztočil s televíznou sekretárkou. A došlo aj na vášnivé bozky. Ráno sa Roman zrejme zobudil s poriadnou morálnou opicou, lebo vzápätí si verejne sypal popol na hlavu a vyhováral sa na alkohol a horúčavy. V jeho prípade však naozaj išlo len o úlet, takže mu to zrejme nakoniec žena odpustí. Veď toto leto sa objektívne všetkým z extrémneho tepla motajú hlavy, či nie?