Manželka milionára Patrika Tkáča: Muž ma úplne dostal tým, že...

Divadlo Nová scéna pred pár dňami otvorilo sezónu muzikálom Rasputin o mužovi, ktorý ovládol ruskú cársku rodinu Mikuláša II. V hľadisku v prvom rade sedela prominentná rodina finančníka Patrika Tkáča - prišli sa totiž pozrieť na jednu zo svojich dcér, ktorú už do druhého svojho predstavenia obsadil režisér Ján Ďurovčík.

Iveta Tkáčová po premiére netajila veľké emócie: "Som dojatá! Keďže rodičia detských hercov nemohli chodiť na skúšky, vôbec sme netušili, ako predstavenie vyzerá, čo a ako dcéra hrá a spieva. Janko Ďurovčík bol v tomto nekompromisný. Karolínka nám doma nič neprezradila, a keďže viem, ako mne vadili v puberte otázky rodičov, tak sme sa ani nevypytovali. Preto to bolo posledného momentu prekvapenie. Na javisku sa pre nás udiala naozaj veľká vec.“

Bála sa

Ako zvládla desaťročná Karolínka pochopenie toho, čo sa na javisku deje? Zastrelenie cárskej rodiny, vrátane detí, bol otrasný čin, ktorý si dejiny navždy zapamätali. „Keď išla na konkurz, nevedela nič o Rasputinovi ani o prvej svetovej vojne, nebola ani schopná pozerať film o Rasputinovi s Gerardom Depardieu, ale postupom času sme to všetko prebrali. Aj Janko Ďurovčík dokázal dostať deti do deja a aj im vyšli autenticky von slzy...“ dodala.

V hľadisku sedela aj najmladšia, len štvorročná dcéra Tkáčovcov, ktorá bola pri poslednej scéne poriadne vydesená. Zakrývala si rukami uši a nechcela sa pozerať. "Áno, keď išlo do tuhého, štvorročné dieťa to nedalo. Aj keď som jej vysvetlila, že je to len divadlo, že je to iba akože, bála sa. Ale na sestričku bola pyšná, aj jej na javisko odniesla kvety," dodala Iveta Tkáčová.

Urobil to pre ňu

Patrik Tkáč si predčasom zmenil imidž, nechal si narásť bradu. Jeho manželka prezradila, že ju mal ešte dlhšiu, ale pred predstavením ju bol upraviť. "Chcel ísť ako Rasputin číslo 2, nakoniec zašiel predsa len k barberke troška to skultúrniť. Bol už ako divomuž, ale na premiéru prišiel už upravenejší," povedala. Iveta Tkáčová, ktorá prišla v odvážnych šatách, v ktorých sa jasne črtalo jej pozadie, prezradila zároveň, čím je pre ňu muž príťažlivý: "Brada teda nie je kvôli Rasputinovi ale kvôli mne. Je to totiž vec, ktorá ma na ňom úplne dostáva, veľmi sa mi takto páči."

