Plešinové patálie: Ľuboš Kostelný chce takto KURIÓZNE vyriešiť stratu vlasov!

Vyzerá to tak, že sympatický herec sa už bez čiapky nepohne. Šiltovku mal aj na stretnutí s fanúšikmi počas Dňa otvorených dverí SND a napriek tomu, že v priestoroch divadla sa od tepla nedalo dýchať, Ľuboš ju nesňal z hlavy.

Maskuje problém

Keď sme sa ho spýtali, či šiltovka patrí k jeho imidžu, prezradil nám prozaickejší dôvod. „Ja som plešatý, iba preto ju mám. Aj mi je v nej celkom teplo, no nedám ju z hlavy dole, už som aj tam spotený,“ smial sa obľúbený herec. Nie je však posadnutý nákupom nových kúskov, nevlastní žiadnu obsiahlu zbierku ako jeho kolega Milan Ondrík, ktorý má tiež takmer stále šiltovku na hlave. „Nosím jednu, vynosím ju a potom si kúpim druhú. Nestriedam ich. Pre Milana je to štýl, pre mňa trošku aj zakrývanie,“ netají Ľuboš.

Tetované vlasy

Úprimne priznáva, že chýbajúce vlasy ho niekedy zvyknú trápiť. „Podľa toho, ako sa zobudím,“ smeje sa. Natíska sa preto otázka, či rozmýšľal nad nastreľovaním vlasov. Zdá sa, že túto tému má naštudovanú. „Nad nastreľovaním som nerozmýšľal, ale existujú aj iné spôsoby a nad nimi som veru premýšľal. Ide o tetovanie. Vyzerá to, akoby ste boli dohola ostrihaný. Rovnaký princíp, ako si dávajú ženy vytetovať obočie. Nad tým naozaj rozmýšľam, ale asi to bude brutálne bolieť. No, uvidíme... “