Prečo sa Nela Pocisková prestala líčiť?

Herečka a speváčka, ktorá na Veľkonočný pondelok porodila za dramatických okolností dcérku v aute cestou do nemocnice, sa musí poriadne obracať. Priznala, že s malým Hektorom a Liankou to nemá jednoduché. Len také nachystanie sa na výlet či návštevu im trvá večnosť.

Hotová katastrofa

„Vždy som nosila veľké tašky, pretože som tam mala zbalenú asi polovičku domu, no teraz musím pobaliť predovšetkým veci pre deti. Nosím hlavne ruksak. Keď mám deti na rukách, môžem ho mať na chrbte. Je plný mamičkovských vecí, potrebných, keď sa stane nejaká galiba. Mám tam plienky pre malého a pre malú, niečo maličké na papanie ako prvú pomoc, vodu, klobúky, keď je teplo, alebo čapice, keď je chladno. Potom podložku na prebaľovanie, plienky, podbradníky, vlhké servítky… A ešte aj svoje vložky do podprsenky, aby som nemala mokré tričko,“ hovorí so smiechom.

Nosí so sebou aj dve hračky. Hodia sa, ak chce zabaviť malú, alebo ak sa syn rozhodne, že ukradne chlapcovi na ihrisku hračku, hneď mu vytiahne jeho obľúbené autíčko.

Za najhoršie balenie považuje výlet spojený s kúpaním. „Och, to keď sme sa chodili kúpať, bolo to nekonečné. Kým som pobalila, obliekla deti, kým sme niekam vyrazili a dorazili, tak sme mohli pomaly ísť aj domov. A hlavne, chodili sme nabalení ako na mesiac. Musím mať uteráky, suché oblečenie, rukávniky, plienky na kúpanie a mohla by som pokračovať, no katastrofa,“ dodala.

Mejkapu dala stopku

Okrem ruksaku s vecami pre deti má aj svoju osobnú tašku, kde nesmie chýbať peňaženka, kľúče od auta a domu či balzam na pery. „A antibakteriálne vreckovky, keďže sa deti rady hrajú s hlinou... Púder, či mejkap by ste tam hľadali márne. Buď sa pri malých spotím, alebo ich stále bozkávam a nechcem, aby to mali otlačené na tvári,“ uzatvára spokojná mamička.