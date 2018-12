Prečo vyzerá Iveta Malachovská v skutočnosti tak dobre? Zistili sme to na súkromnej klinike

Mužská logika je niekedy čarovná. Aj vás sa spýtal niekedy váš drahý, načo chodíte na tú kozmetiku, keď ju vôbec nepotrebujete, lebo aj tak dobre vyzeráte? „Aj môj Martin to občas skonštatuje a pekne mi zalichotí,“ smeje sa Iveta Malachovská (53). Tvrdí, že aj vďaka jeho múdremu a sympatickému prístupu k pribúdajúcim rokom sa cíti ako žena stále dobre. „Hovorí mi, že na obrazovke predsa musia byť aj staršie dámy, ktorým vidno aj nejakú tú vrásku,“ dodáva.

Chodidlá áno, tvár nie

Neznamená to však, že sa o seba moderátorka nestará, naopak. „Nesnažím sa oklamať čas, lebo mladá už som bola, ale je mojou povinnosťou udržiavať aspoň to, čo mi príroda nadelila,“ hovorí. „A nielen preto, že som na televíznej obrazovke. Je mi sympatické, keď stretávam krásne upravené ženy v rôznych povolaniach.“ Iveta sa snaží vyhnúť radikálnejším zásahom do pokožky, ale tvrdí, že ak príde čas a bude to nevyhnutné, korekciu podstúpi. „Zatiaľ mi stačí zdravý životný štýl, viac vody a aspoň raz za dva mesiace si nájdem čas aj na kozmetiku a masáž tváre,“ hovorí.

Jej manžel, operný spevák Martin Malachovský, jej občas po práci, keď príde unavená domov, desať minút masíruje boľavé chodidlá, ale tvár a dekolt mu teda nezverí. „Servis“ tejto časti tela prenechá radšej väčším odborníkom. Masáž je pre Ivetu veľkým relaxom: „S kozmetičkou Barborkou preberieme život, ženské témy a zasmejeme sa. Ale priznávam, že kým mi štyridsať minút masíruje každý centimeter tváre a dekoltu, niekedy aj šťastne zaspím.“

Masáž dokáže veľa

„Ľudia si myslia, že masáž je len jemné hladkanie a relaxácia, ale nie je to tak. Ak urobí masáž niekto, kto ovláda anatómiu, vie pouvoľňovať svaly na tvári, vyformovať ju, spevniť a dlho zachovávať jej črty. Pravidelnej masáži, vykonávanej aspoň raz mesačne, sa z dlhodobého hľadiska nevyrovná žiadna procedúra. Masáž rozhodne nepodceňujte.“

Lícne kosti

„Ivetka má veľmi kvalitnú pleť, za čo môže ďakovať genetike. Má veľa elastínu a kolagénu. Jediné, čo ju trápi, je suchá pokožka okolo očí, čomu sa však dá pomôcť. Inak je pleť pevná, čo je veľmi dobré. Ženy v jej veku, zvlášť tie, ktoré majú úzku tvár, môže trápiť ochabovanie pokožky, Ivetke však drží aj vďaka pekne vyvinutým lícnym kostiam. Črty tváre sú zachované," hovorí kozmetička Barbora Karácsony.

Odporúča jej používať hydratačné krémy alebo séra s kyselinou hyalurónovou, ktorá má hydratačný efekt. Dnes už v sérach nájdeme rôzne nanomolekuly, ktoré prechádzajú hlbšie do pokožky, takže je zabezpečená hydratácia a výživa.

Jadeit na pleť

Iveta si užíva aj masáž jadeidovým valčekom. Používa sa používa na rozprúdenie lymfy a vpravovanie séra či krému do pokožky. Jadeid je polodrahokam, ktorý sa vo východnej kultúre považuje za jeden z najdôležitejších kameňov. Zosobňuje vraj múdrosť, lásku, harmóniu a empatiu.

Terapia svetlom

Po kozmetickej procedúre padne pleti dobre špeciálny program terapie svetlom. „Ak je pleť aknózna, na pokožku sa necháva pôsobiť červené a modré svetlo. Modré má schopnosť zabíjať baktérie, zodpovedné za vznik akné. Po masážach používam žltočervené svetlo, ktoré má omladzovací, rejuvenizačný efekt, pleť tiež upokojí,“ hovorí kozmetička a Iveta pod prístrojom súhlasí.

Uteráčiková metóda

Moderátorka sa vždy teší aj na moment, keď ju kozmetička na chvíľu zmení na múmiu. Aj teraz sa spod uteráka ozval len zvuk, ktorý nás nenechal na pochybách, že ide o príjemný moment. „Použitie teplého uteráčika je veľmi dobré na odličovanie, zároveň pôsobí relaxačne. Môže sa použiť aj ako obklad počas pôsobenia pleťovej masky. Enzýmy vtedy lepšie prenikajú do pokožky a zvyšuje sa efekt masky,“ hovorí Barbora Karácsony. Iveta prikyvuje: „Je to príjemné.“

Aj šípkový olej hydratuje

„Dobrú výživu pokožky zabezpečujú krémy s obsahom vitamínov E, A, C a tiež oleje s výborným hydratačným efektom – bambucké maslo, mandľový, arganový alebo šípkový olej. Pleť tiež spevnia a farebne zjednotia," odporúča kozmetička.

Pracovité peptidy

Novinkou v kozmetológii sú peptidy, ktoré majú schopnosť riadiť procesy starnutia. V pokožke prechádzajú cez jednotlivé jej vrstvy a zachovávajú jej mladistvý vzhľad. Peptidy vedia nahradiť chemické látky v kozmetike, je to naozaj budúcnosť.