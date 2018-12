Prominentný rozchod: Tento známy párik si dal definitívne ZBOHOM. Tvrdia, že...

Vyzeralo to veľmi nádejne, no ani tento vzťah jej nevyšiel. Česká modelka a bývalá priateľka Václava Noida Bártu (37) Eliška Bučková (29) je opäť sama. Po viac ako dvojročnom vzťahu sa s rybárom Jakubom Vágnerom (36) rozišla. Český fešák, mimochodom syn skladateľa Karla Vágnera (76) a brat manžela Simony Krainovej, bral ich vzťah síce vážne, no usadiť sa ešte nemienil! A to bol kameň úrazu ich lásky.

Jeden to, druhý to...

Hoci Eliška a Jakub mali vrámci rybárčenia, v ktorom je blondiak svetovou špičkou, spoločné záujmy a štíhla modelka si tento šport zamilovala, niečo tam predsalen škrípalo. Eliška sa chcela usadiť a žiť rodinným životom, no Jakub stále túžil po cestovaní a dobrodružstvách na jazerách či riekach. Preto to brunetka rázne uťala a rozhodla sa, aby každý z nich išiel svojou vlastnou cestou a držal sa svojich snov. Podľa blízkych zdrojov ani jeden na seba nezanevrel a kamarátmi zostanú. Či sa to bude zhodovať aj s realitou, to ukáže až čas.