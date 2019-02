Puškárová prehovorila o mladej konkurencii v televízii. Čo s ňou bude o desať rokov?

Už je to vyše roka, čo Zlatica tesne pred štyridsiatkou porodila Patrikovi Švajdovi (46) ich druhého syna Adamka. Názory, že otehotnieť vo vyššom veku je riskantné a nevhodné, blondínka odmieta. Nepokúsiť sa o ďalšieho potomka, by si vraj celý život vyčítala. Nad vekom sa nezamýšľa a vychutnáva si materskú a občas si odskočí aj do telky.

Ako vnímate starnutie? Stalo sa vám, že si ráno pred zrkadlom poviete, ach, ďalšia vráska?

Mám dar bezchybnej pleti a extra vrásky zatiaľ nepozorujem. Nikdy som neskúsila žiadny botox, či iné zásahy, hoci to neodsudzujem. Ja sa však starnutia nebojím. Starnú moji blízki, priatelia, moje deti rastú. Večná mladosť je nudná, pretože až starnutie prehĺbi schopnosť vychutnať si život.

Ani v práci sa nebojíte mladej konkurencie?

Som prajný človek a nemám problém oceniť aj iných. Mala som na seba najvyššie nároky, sama sebe som najväčší kritik, ale nikdy som sa ničoho a nikoho nebála. Moderovala som predsa päť parlamentných volieb a troje prezidentských. Sú to tie najnáročnejšie živé diskusie, pretože politici vidia svoju šancu v poslednej chvíli ovplyvniť masy.

V televíziách však nie sú nezvyčajné personálne zmeny, keď aj populárni ľudia zo dňa na deň prídu o prácu. Čo by ste robili, keby ste museli zajtra odísť z obrazovky?

Na to musí byť človek pripravený neustále, veď nič v živote nie je isté. Ja to už robím dvadsať rokov a som vďačná za dôveru aj zo strany Markízy, na druhej strane, keby sa čokoľvek udialo, myslím, že by som sa nestratila. Mám svoj vlastný projekt, ktorý som si vymyslela a aj ho realizujem. Organizujem konferencie, volá sa to Vizionári a vyhľadávam úspešných ľudí, ktorí majú prednášky a motivujú ďalších. Má to celkom úspech, už idem robiť tretí ročník. Zistila som, že hlúpych ľudí počuť čoraz viac a múdrych menej. Takže som lovec osobností. Je to zaujímavé a baví ma to.

Kde sa vidíte o desať rokov?

To treba dožiť, ako sa hovorí. Snažím sa nerozmýšľať dopredu. Ja som si naplnila život rodinou. Som Račica a úplne sa stotožňujem s týmto znamením. Musím mať blízkych okolo a keď ich mám a sú v poriadku, tak celý svet je môj. Neobávam sa ničoho, iba aby sme boli zdraví. Veľa chodím medzi ľudí a vidím, koľko problémov majú, existenčne aj zdravotne. Ja som v tomto šťastný človek a želám si, aby sa nič nezmenilo ani o desať rokov. Ale, samozrejme, že uvidíme, čo nám život prinesie.