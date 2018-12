Režisér Juraj Nvota na proteste za väzneného kolegu: Moskva má asi takú tradíciu, že si podmaňuje a nejako s tým nevie skončiť

Na Hlavnom námestí v centre Bratislavy stojí banner s vyše šesťdesiatimi fotografiami slovenských osobností, držiacich nápis #FreeOlegSentsov. Zvedavci sa pristavujú, nikto netuší, čo za akcia sa chystá. Začudovane sa pozerajú na ľudí, ktorí si potichu sadajú na zem a pred tvárou držia čiernobiely portrét im neznámeho muža. Spočiatku ich tam sedí hŕstka, neskôr sa pridávajú desiatky ďalších. Asi stovka ľudí ticho sedí alebo stojí, po asi polhodine zatlieskajú a rozchádzajú sa. Medzi zvedavcami sú aj dvaja muži, ktorí si malý protest fotia so smiechom na mobil. Jeden z nich má na na svetri veľký nápis Russia. Pre ľudí, ktorí akciu na podporu ukrajinského režiséra zorganizovali, je to ako pichnutie nožíkom.

Svedka vraj mučili

Ukrajinca Olega Sencova, ktorý otvorene protestoval proti obsadeniu svojho rodného Krymu ruskými vojskami, totiž poslal práve ruský vojenský súd na dvadsať rokov do basy. V procese, o ktorom sa nehovorí inak ako o zmanipulovanom, sa mu kládlo za vinu, že je členom zakázanej nacionalistickej organizácie, je tiež zodpovedný za podpálenie dverí kancelárie ruskej vládnej strany Jednotné Rusko. Mal údajne chystať aj ďalší teroristický čin.

Hoci Sencov obvinenia vždy odmietal a hlavný svedok obžaloby svoju výpoveď neskôr odvolal s tým, že ho k nej prinútili aj mučením, basa ho neminula. Aby sa k ukrajinskému rebelovi nebolo jednoduché dostať a múry, za ktorými sedí, sa nestali pútnickým miestom, poslali ho až na ďalekú Sibír do mesta Labytnangi. Sencov označil súd za „tribunál okupantov“...

Tiché protesty

Na prepustenie režiséra už dlho dvíha hlas nielen Amnesty International, ale aj množstvo ďalších organizácií, politikov, európskych aj hollywoodskych umelcov a obyčajných ľudí. Zatiaľ márne. „V Rusku je pomerne široké hnutie freesentsov. Radnice obvykle žiadne väčšie zhromaždenia nepovoľujú, takže – ale zase veľmi často – sa niekto postaví s plagátom Slobodu Olegovi Sencovovi pred nejakú inštitúciu, napríklad podateľňu administratívy prezidenta, a chvíľu tam postojí. Niekedy ho polícia odvedie na výsluch, inokedy ho nechá na pokoji. Tí ľudia sa potom vyfotia a pošlú to na Facebook alebo inam a tak sa to šíri ďalej,“ povedal nám Martin Dorazín, moskovský spravodajca Českého rozhlasu. Nepohodlný väzeň zatiaľ pomaly chradne. Sencov, ktorý sedí vo väzení už štvrtý rok, sa od mája rozhodol pre hladovku. Požaduje ňou prepustenie 64 Ukrajincov, z ktorých podľa neho urobilo Rusko politických väzňov. Keďže mu hrozili, že ho budú nasilu kŕmiť sondou, súhlasil s tým, že bude prijímať aspoň vitamíny.

Otec dvoch detí

Otec dvoch detí už napísal vo väzení aj závet, do ktorého zahrnul aj svoju tvorbu, pre prípad, že zomrie. „Je to desivé,“ napísala vtedy na sociálnej sieti jeho sestra Natália. Dodala, že jej brat prestal veriť v to, že sa niekedy vráti do svojej vlasti: „To, že ma skoro pustia a všetci budeme šťastne žiť v Kyjeve, na to už neverím. Tiež v mnohé iné veci. No to neznamená, že som sa opustil. V každom prípade som sa nevzdal, len neverím v šťastný koniec tohto príbehu. Môj stav je asi takýto: stabilne nanič, navyše sa pridružila hypoxia – to je nedostatok kyslíka v orgánoch, najmä v srdci a mozgu. Hmla v hlave, všetko sa krúti... Krvný systém sa absolútne nevie vyrovnať s tým, ako sa telu nedostáva kyslík. Aha, aký som sa stal znalcom v medicíne…“ Dodal ešte, že sa pokúsi držať sa, hoci žije iba zo zotrvačnosti.

Listy potrebujú preklad

Oleg Sencov z väzenia odkázal, že sa mu nedostáva informácií, hoci by rád vedel, čo sa deje na Ukrajine aj vo svete. Rád prijme listy. „Ale pamätajte, že píšete do Ruska. Ak chcete, aby list prešiel, nespomínajte ukrajinský Krym, vníma sa to ako zločin. Oleg potrebuje informácie, nie ľutovanie. A nepíšte mu pre to, aby ste si dali čiarku, že ste niečo urobili, pretože sa to tak patrí. Píšte človeku, ktorý sa má zle a ktorý žije tak, ako mu nanútili. K listom v cudzom jazyku musí byť priložený notársky overený preklad,“ odkázala sestra a dodala. „Ďakujem všetkým, ktorým to nie je jedno.“

Sencov z väzenia pred pár dňami odkázal cez aktivistku Tatianu Ščurovú: „Dostávam dosť listov, desať až pätnásť za týždeň, aj zo zahraničia, ale nepotrebujem vzdychania ani slzy. Dôležité je, aby sa niečo dialo. Zvykol som robiť všetko poriadne – od malých vecí až po veľké, a zvykol som víťaziť.“

Juraj Nvota: Pol života pod diktátom

Na bratislavskom proteste sme stretli režiséra Juraja Nvotu. „Sme účastní jedného mimoriadneho činu, jednej obety. Človek sa len modlí, aby to malo zmysel, aby to nami všetkými pohlo,“ povedal nám. „Myslím, že Oleg Sencov sa k tomu rozhodol po dlhej úvahe. Je to rovnaká obeta, ako urobil svojho času Jan Palach. Veľmi si to vážim, chcelo to mimoriadnu odvahu.“

V Rusku žije množstvo výnimočných ľudí, dalo svetu geniálnych umelcov a vedcov, ale so systémom, na akom funguje tento štát, sa nevie stotožniť. „Moskva má asi takú tradíciu, že si podmaňuje a nejako s tým nevie skončiť… Už Palárik v roku 1870 varoval pred kamarátstvom s Ruskom,“ dodal. Prečo by nás mal podľa Juraja Nvotu zaujímať Oleg Sencov? „My sme boli nedávno v tejto situácii. Ja som pol života prežil pod ruským diktátom, takže sa viem vžiť do toho, o čo ide Ukrajincom,“ uzavrel s tým, že by bolo zaujímavé, keby osud Olega Sencova natočil raz práve nejaký ruský režisér.

