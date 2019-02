Šok počas módneho fotenia! K Jasmine Alagič vtrhol zamaskovaný muž

A je to tu zas. Vo štvrtej sérii šou Tvoja tvár znie povedome sa naše celebrity budú zase každý týždeň meniť na spevácke hviezdy. Kto sa v latexových kostýmoch bude potiť tentoraz?

Dezinformácie

Hoci Markíza zhruba pred mesiacom ako prvú potvrdenú účinkujúcu predstavila Evelyn, alias Evu Kramerovú, vo finálnom zozname sa nakoniec neobjavila. Už sa aj vie prečo. Komička dostala iný lukratívny džob. V reality šou Farma vystrieda Kvetu Horváthovú. Uvidíme, či si vybrala dobre, lebo zvládať v drsných podmienkach rozmaznané celebrity nebude jednoduché.

V tlači sa tiež pred časom objavila informácia, že v Tvári sa objaví čerstvá mamička Nela Pocisková. Mnohých to šokovalo, veď druhé dieťa sa jej narodilo iba v apríli. Napokon sa však ukázalo, že to nie je pravda. Nela sa do časovo náročnej šou rozhodne nechystá a vychutnáva si materskú dovolenku s dcérkou Lianou.

Chudák Nikodým

Kto sa teda v šou naozaj objaví? Moderátori Martin Nikodým a Jasmina Alagič, spievajúca herečka Zuzana Haasová, bývalý superstarista Miro Šmajda, herec Juraj Loj a z málo známych tvárí Dárius Koči, Mária Bartaloš a Ivana Regešová.

Ich výkony bude hodnotiť aj bývalý súťažiaci Andrej Bičan, ktorý dopredu prezrádza, že nestranný určite nebude: „To je ponuka, ktorá sa neodmieta, byť porotcom v šou, v ktorej som účinkoval a rezonoval. Z pozície toho, ktorý tým prešiel, sa budem teraz pozerať na svojich kolegov a presne vedieť, kde robia chyby. Niekoho budem mať určite rád a na niekoho si dám určite väčší pozor... Napríklad na Martina Nikodýma,“ prezrádza so smiechom.

Jasminina konkurencia

V šou sa objaví aj víťaz predošlej série Peter Brajerčík. Pripadla mu úloha nečakane prepadnúť všetkých súťažiacich a vnútiť im makety celebrít, ktoré budu stvárňovať v prvom kole. Nemal to vôbec jednoduché. Aby sa napríklad dostal k Jasmine, ktorá bola práve na módnom fotení, musel sa prezliecť za modelku. Treba povedať, že bola dosť prekvapená, čo to má vedľa seba za podivnú kolegyňu.

Ešte horšie dopadol Miro

Šmajda, ktorému išlo o vlasy. Netušil, že sa mu o účes nestará profesionálny kaderník, ale prezlečený Peťo. Podozrenie pojal, až keď holičovi začali z rúk padať barbierske nástroje a popálil sa o žeravé uhlíky. Najviac si Peter užil prepadovku mladého herca Dáriusa Kočiho, keďže ho našiel v luxusnom wellness v spoločnosti krásnych žien. Naopak, dosť sa zapotil v ringu, kde boxuje Juraj Loj. No a po Zuzanu Haasovoú si musel doplávať, keďže sa práve slnila pri vode. Reakcie prekvapených celebrít z divného kuriéra uvidíte.