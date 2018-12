Štylistka z Tvojej tváre prekvapuje: Okrem Pyca a Adely chce obliekať aj ...

Adela Banášová, Martin Pyco Rausch či Zuzana Fialová vyzerajú vďaka Zuzane Kanisovej na obrazovke bezchybne. Už roky pre nich vyberá oblečenie a stará sa o to, aby pred kamerami aj vďaka oblečeniu pôsobili ako skutočné hviezdy. A darí sa jej to. Ona sama však pôsobí veľmi nenápadne a farebný kúsok na nej neuvidíte.

Zuzana miluje čiernu farbu. „Je to tak, mám najviac vecí čiernych. Ale je to asi prirodzené, pretože keď celý deň robíte s farbami, strihmi, vzormi, rôznymi štýlmi, jednoducho v súkromí to už nedávate. Chcete mať na sebe jednoduché oblečenie v čistých líniách. A ani nechcete, aby vás niečo vyrušovalo pri práci. Nemôžem sa koncentrovať na svoje oblečenie, keď riešim outfit pre niekoho iného,“ vysvetľuje štylistka. Priznáva, že má rada aj bielu, modrú, kaki aj sivú. A hoho by chcela obliekať? Nežné žieňa nás celkom prekvapí svojím pracovným snom. „Chcela by som obliekať metalistov zo skupiny Ramstein, je to môj sen. Obliekla by som im niečo čierne, štylizované, kostýmové. Je to moja najobľúbenejšia skupina. Rovnako aj Depeche Mode,“ dodáva s úsmevom.