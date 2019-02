Treba spoznať (NE)PRIATEĽA: Ako to, že niekoho roztrhá žralok za pár sekúnd a iný sa môže beztrestne dotýkať jeho čeľustí?

Dôležitejšie než výber destinácie je, či vieme, na aké živočíchy tam môžeme naraziť a hlavne ako sa máme správať!.

Bezpečné maskáče

Po tragédii, ktorá sa stala začiatkom augusta, zakázali v Egypte kúpanie a šnorchlovanie v hlbokých vodách, plávať sa smie len na plytčine a v zátokách. Neodporúča sa nosiť do vody lesklé predmety od okuliarov cez prstene až po trblietavé plavky, lebo keď sa do nich oprie slnko, plavec sa trbliece ako rybička. Mimochodom, viete, že žraloky najviac upúta oranžová, žltá, červená a modrá farba? Preto ak sa pohybujete vo vodách, kde na ne môžete natrafiť (a to je okrem Čierneho a Kaspického každé more), je vhodné nosiť čo najnenápadnejšie odtiene. Čiernu, hnedú či práve populárnu maskáčovú farbu.

Ako to, že prežil?

Samozrejme, to, čo sa stalo v Egypte, je niečo výnimočné. Petr (42) mal naozaj veľkú smolu a zároveň sa dopustil niekoľkých, no pochopiteľných chýb, ktoré ho stáli život. Zatiaľ sa síce nepotvrdilo, že naozaj útočil tigrí žralok, podľa rozsahu devastačných zranení na Petrovom tele však odborníci tipujú naň. No hoci naozaj ide o jedného z najnebezpečnejších zvierat, rozhodne to nie je stroj na zabíjanie naprogramovaný vraždiť. Koniec koncov, najslávnejší český potápač Richard Jaroněk s ním veľakrát plával bez ochrannej klietky, držal sa ho za chvost, plutvy či dokonca za papuľu. Ako to, že on prežil a Petr nie? Hlavne preto, že Jaroněk si vyberá, ku ktorému zvieraťu sa ponorí. Tak ako ľudia, aj žraloky majú podľa neho rôzne povahy. Vo vode sa tiež správa pokojne a rozvážne, nerobí zbytočné pohyby a ruky a nohy má tesne pri tele, aby po nich žralok nechňapol ako po návnade. No hlavne, má poruke kameru či fotoaparát, ktorým sa môže v prípade brániť.

Osudový strach

Rozvážny je, najmä ak pláva na hladine. Pre žraloka je to totiž čosi ako polievka, kde sa snaží ochutnať všetko, čo sa hýbe a špliecha. Presne to robil český turista. Skočil do vody, a keď zistil, že nie je sám, pochopiteľne podľahol panike a snažil sa rukami-nohami čo najrýchlejšie dostať späť k mólu. Tým si však paradoxne podpísal svoj ortieľ. Na strach sú žraloky citlivé rovnako ako na krv a ich receptory ho okamžite vycítia. A vyhodnotia – tvor vo vode je slabý, zranený, chorý, teda ideálna korisť. Láka to hlavne žraloky tigrie, ktoré majú prezývku hyeny morí. Práve ony majú totiž najväčší záujem o takýto druh potravy.

Nenávisť to zhoršuje

Po tom, čo Petra roztrhal žralok pred očami jeho ženy a dcéry, sa pochopiteľne dvihla voči žralokom vlna nenávisti. Vo svojej knihe Čeľuste Afriky však Jaroněk varuje pred ich zabíjaním. Má skúsenosť, že na miestach, kde sa znížil počet veľkých žralokov, okamžite vycítili príležitosť iné, menšie druhy (ktorých je vo vode oveľa viac) a začali sa správať drzo a agresívne voči plavcom aj potápačom. Je to nebezpečné najmä na miestach, kde sa pestuje žraločia turistika a ľudia si myslia, že sa môžu s nimi beztrestne kúpať.