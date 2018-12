Zuzana Kanócz porodila pred necelým mesiacom a už sa v jej živote dejú nové veci!

Čoraz viac žien potvrdzuje, že materstvo sa dá s prehľadom skĺbiť aj s pracovnými povinnosťami a obidve strany môžu byť v pohode. Už pri nakrúcaní seriálu Tajné životy to dokázala aj Zuzana Kanócz (38), keď jej na pľaci neasistoval len štáb, ale aj dcérka Izabella (2). Ubehlo zopár mesiacov a história sa opakuje.

Ani šesť týždňov

Zvykne sa hovoriť, že narodenie tretieho dieťaťa už berú rodičia športovo a veci okolo neho neriešia tak úzkostlivo ako pri prvom a čiastočne aj pri druhom dieťati. Herečka je toho dôkazom, pretože ani kvôli dcérke nenechala v kaši tvorcov seriálu Som mama na čele s Kristínou Tormovou a bez pauzy pokračuje v nakrúcaní druhej série. A to napriek tomu, že malú Leylu porodila len pred necelým mesiacom. Kvôli záväzkom v práci tak dokonca nedodrží ani odporúčaný pokojový režim počas šestonedelia. Na druhej stane, ak sa cíti dobre a nič jej v tom nebráni, tak prečo nie?! „Zuzka nastupuje na pľac už tento týždeň a je pravdepodobné, že so sebou donesie aj malú Leylu. Bude mať umožnené pauzy na dojčenie,“ dozvedeli sme sa od nášho zdroja.

Mala pestúnku

Herečka sa vie zariadiť, v čase nakrúcania seriálu Tajné životy mala napríklad pestúnku. Svoj návrat do práce okomentovala vtedy takto: „Možno to diváci a okolie považujú za môj návrat, ale ja som úplne neodišla, iba som zvoľnila pracovné tempo, aby som sa mohla starať o deti tak, ako chcem. Ponuky, ktoré mi prichádzali, neboli také zaujímavé, aby som odchádzala od detí, a podmienky, ktoré som si kládla, nemohli splniť. Natočila som jeden seriál v Česku a tu Tajné životy II. Zvážili sme, či by som to zvládla s dojčením a so všetkými presunmi a povedali sme si, že nám to za to stojí. Izabella musela byť so mnou na pľaci a s Lucasom musel zostať niekto doma. Zorganizovať to a zabezpečiť všetko potrebné nebolo vždy jednoduché. Točila som aj v noci, zatiaľ Izabella spala v aute, keby sa zobudila na dojčenie. Je to veľká hipisáčka,“ prezradila. Je veľmi pravdepodobné, že v podobnom režime bude prebiehať aj nakrúcanie seriálu Som mama II.

V kaderníckom salóne

Zuzana skrátka vie spojiť príjemné s užitočným. Sympatické na nej je aj to, že napriek tomu, že je trojnásobnou mamou malých detí, nezabúda ani na svoju ženskú stránku a ani nie mesiac po treťom pôrode navštívila kadernícky salón. Pri farbení vlasov jej robila spoločnosť aj najmenšia Leyla, ktorá si odpočívala prisatá na maminom prsníku. Keď sa chce, všetko sa dá.