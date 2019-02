Túžite po tele ako má ona? Chomisteková vám prezradí recept na tehličky a sexi zadok

Nie je tajomstvom, že bývalá miss Karolína Chomisteková (24) na svojej postave poriadne maká. Na fotkách vidieť, že brunetka na sebe nemá ani gram tuku.

„Šesťkrát do týždňa sa hýbem. Striedam fitnes a beh. Čo som sa však dodnes nenaučila, je jazdiť na kolieskových korčuliach. No nedávno som sa posťažovala kamoške, že korčuľovanie krásne formuje postavu a určite je zábavné a ja to stále neviem. Hneď sme si išli kúpiť korčule a už máme aj pár minút odjazdených. Hádam sa to do konca leta naučíme.“

Pozor na stravu!

Bývalá miss nemusí mať najnovšie trendy v šatníku, míňa však na kvalitnú kozmetiku, cvičenie a na stravu: „Tá je pre mňa najdôležitejšia. Od bežných reťazcov som sa celkom odnaučila. Nakupujem len v bio obchodoch, aj na internete je mnoho zdravých stránok. Hoci zabijem dosť času, kým nájdem, čo hľadám, ale stojí mi to za to. Narodila som sa totiž na Orave, kde mäso, vajíčka, syry boli domáce a chlieb sme si upiekli. U nás sa stále varilo šetrne a zdravo, žiadne zahusťovanie ani korenie.

Lenže prišla som do Bratislavy a dostala alergiu na jedlo. Z potravín, aké dokážu podávať v niektorých reštauráciách, som neustále mala žalúdočné problémy,“ vysvetľuje, prečo má dnes len asi tri reštaurácie, ktoré navštevuje.