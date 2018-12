TVOJA TVÁR 3: Andrej Bičan po celý večer predvádzal smutný výsmech z mŕtveho kamaráta Ivana Mládka

Emma Drobná, Mirka Partlová, Barbora Švidraňová a Lenka Vavrinčíková odpálili tretie kolo ako Christina Aguilerová, Pink, Lil' Kim, Mýa. Dano Dangl ich ohodnotil ako "tanečno hudobno zosynchronizovaný bordel".

Uleteno úchylné

Ako prvý vystúpil Martin Nikodým. Vytiahol absolútny hit socialistického Československa - premenil sa na Ivana Mládka a zaspieval jeho hit Jóžin z bážin.

Spolu s Nikodýmom vystúpil aj Andrej Bičan - stvárňoval netradične tancujúceho Iva Pešáka (†66). Člen Mládkovej skupiny Banjo Band bol neodmysliteľnou súčasťou originálnej pesničky..

Andrej Bičan ostal až do konca v jeho maske a z tejto pozície aj uleteno hodnotil súťažiacich. Ivo Pešák, ktorý pôsobil aj v symfonickom orchestri, sa s Ivanom Mládkom poznal od osemnástich. "Je mi strašne smutno. Bol to kamarát, fenomenálny umelec a predovšetkým dobrý človek. A je nenahraditeľný a to je tá najväčšia strata," povedal Blesku zdrvený Ivan Mládek v roku 2011, keď Pešák zomrel. Hudobník trpel cukrovkou a zomrel na komplikácie po operácii srdca. Mládek hneď vylúčil, že by mu zahrali alebo zaspievali na pohrebe. "Pripadá mi to nedôstojné," povedal vtedy. A hoci bol Ivo Pešák aj výborným komikom a Andrej Bičan sa snažil uchopiť po celý večer svoju rolu čo najlepšie, táto časť scenára šťastná nebola.

Komentár Dana Dangla: "Doteraz som si neuvedomil, že táto pesnička je uleteno úchylná, brilantná. Zvládol si to, tváril si sa aj dostatočne pripečene pri tom. Toto bolo antisexistické číslo, na rozdiel od predchádzajúceho, ale gratulujem."

Fialová učila ako sa bozkáva

Po Jožinovskom čísle, ktoré malo ďaleko od sexi príťažlivosti, prišla na rad americká hviezda Justin Bieber v podaní Dariusa Kočiho. Ako inak - ukázal holú hruď a aby bola atmosféra autentická, nechýbali ani jačiace tínedžerky. Dárius mal síce obavy ako to odtancuje a odspieva zároveň. "Justin tancuje výborne, ale nie tak dobre ako ja," trochu neskromne zahlásil pred vystúpením Dárius.

Na záver vystúpenia vytiahol na pódium porotkyňu Zuzanu Fialovú, posadil ju do kresla, sadol si cez ňu obkročmo a vyzeralo to, že ju naozaj poriadne pobozkal. Reakcia herečky tomu nasvedčovala - keď sa šokovaná posadila na svoju stoličku, vyplazila jazyk a potrebovala si odpľuť. Veľmi rázne Dáriusa poučila o tom, ako sa herci majú bozkávať: "Je to základná škola... len prikladačka, potom betonáž a nie že blééé." Poznamenala ešte: "Perfektne sa hýbeš, to že vieš spievať, to sme vedeli... a teraz vieme toho viac."

V záverečnom hodnotení mu dala iba 4 body s poznámkou: "Lebo ten jazyk tam nebol..." Popravde, Darius mal od Biebera veľmi ďaleko a ani bozkávačka to nezachránila.

Vôňa omamných látok

Miro Šmajda sa predstavil ako Janis Joplin. Z dokrútok bolo jasné, že si nebol celkom istý, ako to dopadne. Zuzana Fialová dokonca pri tréningu zahlásila: "Ty ma vždy najviac vyčerpáš z energie..."

Nakoniec to dopadlo dobre, pretože mu po odspievaní zložila poklonu, ktorou ale dala najavo aj to, že vystúpenia predtým neboli nič moc: "Vitaj v súťaži Tvoja tvár znie povedome Miro Šmajda. Takéto boli očakávania a požiadavky." Potom sa jej podarilo vyhlásiť: "Jediná, kto si pamätá Woodstock je Zdena Studenková... a ja. Takto to tam bolo."

Kuly sa ponadchýnal nad tým, ako ho Miro preniesol do doby omamných vôní, piesní aj omamných látok.

Kuly sa roztopil

Na javisko priniesla kus amerického gýča Mária Bartalos ako Meghan Trainor.

Zuzana Fialová jej zložila poklonu: "Ty si chameleón, oceňujem na tebe, že si za tri kolá ukázala toľko polôh ktoré neukázali niektorí za desať kôl."

Kuly sa takisto rozcítil, nevedel nájsť slová ale potom predsa len našiel: "Máš zvodný pohľad, bolo to veľmi sexi, jemne precítene žensky zaspievané, flirtovné. Máš zvodný úsmev, zvodné oči, som z teba celý zvodnený."

Na javisku pod parou

Juraj Loj bol ako Mick Jones zo skupiny The Clash presvedčivý a neskutočne sa bavil. V dokrútke priznal, že má rád slovenský punk a pesnička, ktorú bude spievať sa mu hodí do žúru o štvrtej nadránom. Do výťahu teda išiel veľmi neistým krokom a potácal sa potom aj na javisku. Maskéri mu nasadili aj nevábne zuby, bol skvelý.

Zuzana Fialová vystúpenie ocenila: "Vzbudil si vo mne pocit, že si potrebujem kúpiť letenku do Londýna, veľmi by som ho chcela stretnúť."

Andrej Bičan, ktorý sa držal polohy morózneho "profesora" povedal: „Alkohol a drogy do telky nepatria, ani Jadranka, ani Božanka, a nepatrí do nej ani Jakubec, ani žiadne nováčiny, ktoré nám prinášajú takéto ťažké srdcové stavy."

Zahrala sa na Chaplina

Úlohu Zuzany Haasovej, ktorá sa prevtelila do Charlieho Chaplina všetci označovali za veľmi ťažkú a jej výkon ocenili. Kuly poznamenal, že nikdy nebol na pantomíme a najviac sa mu páčili jej chaplinovské veľké topánky.

Slabý Ozzy

"On je večne nespokojný človek, nikdy nie je spokojný s tým, čo spraví. To máme spoločné," povedala Ivana Regešová o Ozzy Osbournovi, do ktorého sa mala vžiť.

Napokon s jej výkonom nebola spokojná porota. Hoci Ivanina mama v hľadisku plakala od dojatia, porotcovia zhodnotili, že Ozzyho na javisku vlastne nevideli. "Keď si otvorila ústa, bola tam Ivanka. Keby bol Ozzy aspoň jeden rok svojho života taký milý a nežný, pol jeho rodiny by neskončilo na psychofarmakách. No, nemáš nažité ako Ozzy, ale bolo to pekné," povedala Zuzana Fialová. Kuly ocenil skôr jej herecký výkon a Dano Dangl zavtipkoval, že si Ozzy prvýkrát umyl vlasy a Ivana to zaspievala lepšie ako on.

Víťazka kola

Maskéri si tentokrát zgustli na Jasmine Alagič. Ako fenomenálna česká speváčka Věra Bílá všetkých dostala - maskou aj spevom. Prezradila, že pesnička Pašo Paňori je jedna z Rytmusových obľúbených.

Dano Dangl zložil poklonu jej plnému hlasu a poznamenal, že by sa rád pozrel, ako predvádza Jasmina v takom obrovskom tele spodnú bielizeň ako modelka. Kulymu nabehla husia koža a Zuzana Fialová stratila slová.

Jasminine vystúpenie ocenili aj kolegovia, viacerí jej dali svoj hlas. Keď prebrala šek na tisíc eur, ktoré venovala zdravotne znevýhodneným deťom poznamenala: "Cítim sa ako na misske, ktorú som mimochodom nevyhrala." Úprimnú radosť z prvého miesta, ktoré si naozaj zaslúžila, vôbec neskrývala.