Už dostala do zubov! Dostane ženatý alkoholik Petru Vajdovú na dno? Nebola by prvá herečka, ktorú zničil nesprávny chlap

Kto by to bol povedal, že práve nenápadná sympaťáčka Petra Vajdová (33) rozvíri slovenské šoubiznisové vody toľkými škandálmi?! Nie je veľa členiek SND, ktoré by policajti pristihli opité namol za volantom s 2,4 promile alkoholu v krvi, ani takých, ktoré priznali protialkoholické liečenie. Niežeby neboli, ale na Slovensku sa takéto škandály taja. Ani Petra s médiami nekomunikuje, tutlať kauzy sa jej však nedarí. Pred pár dňami vyšla najavo ďalšia. Labilná herečka si v protialkoholickej liečebni našla ženatého milenca.

Dala som jej do držky!

Správu priniesol denník Nový Čas. Petra, ktorá podstupuje liečenie v Kroměříži, sa podľa ich zdroja zaľúbila do spolupacienta. Na happy end to však nevyzerá. Chlapík menom Martin je o desať rokov starší kamionista, má problémy s alkoholom, momentálne je nezamestnaný a ešte je aj ženatý! Prvá informácia znela, že obaja sa dohodli, že predčasne ukončia liečbu a z ústavu odídu. Najnovšie však vyšlo najavo, že hrdličky neodišli dobrovoľne. Vyhodili ich, lebo hrubo porušili prísny ústavný režim, ktorý sexuálne vzťahy medzi pacientmi zakazuje. Oni si však z vylúčenia zrejme ťažkú hlavu nerobia. Už spoločne navštívili Martinovu ženu a oznámili jej, že si chcú založiť rodinu. „Dala som jej päsťou do držky,“ povedala neskôr šokovaná kamionistova manželka pre tlač a prezradila, že Petra vinu za rozbité manželstvo necíti. Je predsa slobodná a nezadaná, takže čo ona s tým?!

Spravil z nej trosku

Nedokončená liečba a problematický chlap však nie sú najlepšia vstupná pozícia pre alkoholika, ktorý sa chce vrátiť do života. Najmä keď v minulosti Petrine alkoholické excesy spustili práve problematické vzťahy. Obavy o jej ďalšie osudy sú namieste, najmä ak si pozrieme, ako dopadli iné celebritné alkoholičky, ktoré mali po boku nesprávneho muža. Najznámejší, a najtragickejší, je príbeh Ivety Bartošovej (†48), ktorú, bohužiaľ, Petra začína pripomínať. Aj krehká blondína sa liečila v Kroměříži a liečbu predčasne vzdala. Partneri jej abstinovať nepomohli. Jiří Pomeje popíjal s ňou, rovnako ako Josef Richtář, po ktorého boku sa Iveta premenila na ľudskú trosku. Bezvýchodiskovú situáciu napokon skončila samovraždou.

Upila sa z lásky

Na život po boku alkoholika doplatila aj Eva Jakoubková (+53), krásna česká herečka, ktorú si Slováci pamätajú vďaka Jakubiskovej Tisícročnej včele. Pritom ona mala šťastné manželstvo a svojho muža, muzikanta Petra Nováka (†51), veľmi milovala. Ibaže ju naučil piť. Najprv sa upil on a o päť rokov ona. Keďže nemali deti, jej mŕtvolu objavili susedia až po pár dňoch podľa zápachu, ktorý sa šíril z bytu.

Nezvládol ju

Alkoholickými excesmi je známa aj herečka Lenka Kořínková (62). Ani ona si nedokázala usporiadať život. Po návrate z emigrácie do Česka sa vydala za mladíka mladšieho o sedemnásť rokov. David Holas bol však na divokú Lenku krátky a nedokázal tlmiť jej vášeň k alkoholu. Nakoniec ju opustil. Hoci Lenku sem-tam nafotia, ako sa opitá váľa v tráve, ona si život bez muža a detí pochvaľuje. Vraj ju aspoň nikto neobmedzuje, keď má chuť na pohárik.

Zachránené

Sú však aj šťastné konce. Napríklad Eve Holubovej (59) sa podarilo nad alkoholom zvíťaziť. Určite vďaka tomu, že žije v usporiadanej rodine, má deti a manžela, ktorí ju podržali. A dobrých kamarátov. Herečku na liečenie donútil ísť Jan Kraus , ktorý s ňou odmietol hrať v divadle. Dal jej nôž na krk a tým ju zachránil. Nádej dáva aj osud Aleny Mihulovej (53). Takisto začala piť pre muža. Nie však z nešťastnej lásky, zničilo ju dlhoročné umieranie jej manžela, slávneho režiséra Karla Kachyňu (†79).

Vzhľadom na tridsaťročný vekový rozdiel bola síce uzrozumená, že odíde skôr, nerátala však, že bude tak dlho trpieť. Oddane sa o neho starala, no smútok a stres ventilovala pri fľaši. V brandži už nad ňou zlomili palicu, Alene sa napokon boj podarilo vybojovať. Určite aj vďaka dcére, ktorá akoby jej mužovi z oka vypadla. Herečka sa naplno vrátila do práce a dnes patrí k najvyťaženejším českým herečkám a zbiera prestížne ceny. Verme, že Petrin osud sa bude uberať skôr týmto smerom. Hoci pre jej excesy majú na ňu momentálne v Markíze aj v SND ťažké srdce, azda sa ešte spamätá. Aj keď po boku ženatého kamionistu to asi hneď tak nebude…