Vizážistka Lussi líči známe tváre. Čo prezradila o Belohorcovej, Mirgovej či Kucherenko?

Pred pár týždňami som spoznala skvelú babu. Energickú, ľudskú, peknú a navyše veľmi talentovanú. Lucia Šenková, ktorá vystupuje pod umeleckým menom Lussi, je síce mladá, ale skúsená vizážistka, ktorá sa podujala naučiť ma, ako sa líčiť a upraviť. Nakrútili sme to všetko aj na video, aby ste sa mohli inšpirovať aj vy. Uvidíte nové trendy, triky, postupy a môžete zhodnotiť, či sa nakoniec budem naozaj vedieť sama upraviť tak, akoby ma mal v rukách profesionál. Bola to navyše zábava. Osobný príbeh Lussi je tiež veľmi inšpirujúci.

Kedy ste sa začali venovať líčeniu a vizáži?

S líčením som začala už na základnej škole, keď som mala trinásť rokov a chodila som vymaľovaná ako veľkonočné vajce. Ale to naozajstné prišlo až pred troma rokmi, keď som po rozchode potrebovala začať novú kapitolu života a postaviť sa na vlastné nohy. V dvadsiatich troch som tiež nechala aj profesionálny tanec, takže som chcela robiť niečo, čo ma bude napĺňať.

Aké boli začiatky?

Veľmi ťažké. Asi ako začiatky všetkých, ktorí začínajú podnikať. Nečakala som od toho nič a možno práve to bolo kľúčové, prečo sa mi začalo dariť. Nešla som cez kalkul, jednoducho som robila, čo prišlo. A keď som náhodou dostala aj zaplatené, tešila som sa, ale neodmietala som vtedajších klientov len preto, že nebolo zaplatené. Časom prídu aj zárobky – u niekoho skôr, u niekoho neskôr a u niekoho nikdy. Musíš ukázať, že vieš. A čo ma k tomu viedlo? Umenie. Profitanečnicou som bola od pätnástich, a keď raz zažiješ život umelca, si inde ako ostatní. Potrebuješ voľnosť, kreativitu aj kočovanie, a to v kancelárii nezažiješ. Preto som chcela mať slobodné povolanie spojené s umením a to pre mňa líčenie jednoznačne je.

Dnes máte mnoho zákaziek a darí sa vám. Za čo vďačíte svojim úspechom?

Určite tvrdej práci. Keď robíš veci navyše, miluješ to, čo robíš, ukáže sa to na tvojich výsledkoch. Na prvom mieste musíš mať naozaj rád svoju prácu a nielen sa tak tváriť. A v ďalšom rade je pokora. Keď nemáš pokoru a vďaku za to, čo každý deň dostaneš od osudu, nedostaneš sa nikam. Nemám rada, keď sa niekto prezentuje, ako má rád to, čo robí, ale jediné, na čo myslí, je, ako a z koho vyžmýkať peniaze.

Líčite aj známe tváre. Ak by ste mali možnosť vybrať si svetovú hviezdu, ktorá by to bola?

Jednoznačne Rihanna. Je to taký môj mini sníček, ktorý sa mi asi nesplní, ale je fajn aspoň uvažovať, čo by som ako urobila. Veľmi sa mi páčia jej črty a jej postoj k životu aj sláve: Vylezte mi všetci na hrb, ja budem, aká som a hotovo. Preto by som ju chcela líčiť, ale aj stráviť nejaký čas v jej prítomnosti.

Stal sa vám niekedy nejaký trapas pri líčení?

Našťastie som nikomu nevypichla oko, ani nevytrhla vlasy, takže asi nie. A dúfam, že to tak ostane. (Smiech.)

Aké je podľa vás najväčšie faux pas?

Nalíčiť sa a ísť do fitka. Ale nie, teraz vážne. Keď nesedí farba mejkapu – niekto má obľubu pridávať si opálenie, ale naozaj by som to neriešila pomarančovým odtieňom mejkapu. A potom príliš prekreslené ústa, každé obočie iné a ani čierna ceruzka koldokola oka fakt nie je o. k. Nedotieňovaná. Len tak. To je strašné.

Stáva sa vám, že idete po ulici a najradšej by ste nejakú ženu okamžite odlíčili?

Každý deň niekoľkokrát. A mám v hlave veľký boj, či by to nebolo drzé, len tak z dobrej vôle poradiť, že toto naozaj nie. Zatiaľ vyhráva hlas v mojej hlave, ktorý hovorí: Nebuď hlúpa, veď sa urazia. Raz sa k tomu však odhodlám a potom už nebude cesty späť. Budem mejkap policajt. (Smiech.)

Teraz naopak. Aké sú trendy v líčení?

Trendy sa menia. Stále prichádza niečo nové, ale momentálne vyhráva šťavnato vyzerajúci mejkap, pekne žiarivá pokožka, na ktorú je však potrebný pekný podklad, preto naj trendom je starostlivosť! A potom také tie Instagram trendy nepočítam – tam príde stále niečo nové.

Používate drahú a luxusnú kozmetiku alebo máte skúsenosti, že napríklad aj lacnejší rúž môže byť dobrý?

Som zástancom toho, že každá značka má svoje naj produkty, preto si to svoje nájdem aj v drahšej, aj v cenovo dostupnej kozmetike. Samozrejme, keď mám klientky, ktoré si potrpia na drahú značku, použijem iba tú, ale neplatí, že vyššia cena rovná sa lepšia kvalita. Ide o pigmenty, ako je produkt spracovaný, aj o výdrž. Našla by som hneď niekoľko vychytených značiek, ktorých produkty som vyhodila do koša, lebo nedržali, opadávali tiene, alebo dokonca klientky reagovali tak, že mali podráždenú pokožku.

Aký je váš názor na to, keď líčia muži?

Som úplne za a teším sa, že hranice predsudkov sa pomaly posúvajú aj u nás. Držím im palce, aby tento trend pokračoval. Veď to neznamená, že ako muž nemôže človek ukázať svoj talent.

Máte aj pánskych zákazníkov?

Väčšinou sú to modeli na foteniach, ale tí sa normálne nelíčia. Potom mám začínajúce trans, ktoré potrebujú pomocnú ruku, aby sa naučili čo a ako. Mejkap pre mužov potrebuje aj gay komunita.

Tým, že denne niekoho upravujete, máte chuť aj upravovať samu seba a vyhrať sa so sebou alebo aj vy, ako sa hovorí, skonštatujete: Obuvník chodí bosý?

Obuvník si urobí jedny topánky a tie má, ale u mňa to neplatí. Musím chodiť denne upravená, predsa len sa prezentujem vizážou. Keď mám toho príliš veľa, už nestíham nič iba spať, vtedy mejkapy navyše nerobím, ale keď mám chvíľku voľna, okamžite beriem farbičky, aby som potešila tých, ktorí ma sledujú na sociálnej sieti, niečím novým. Treba stále napredovať, takže väčšinou uprednostním pobyt doma pred foťákom a spravím dva – tri mejkapy, namiesto toho, aby som išla niekam flámovať.