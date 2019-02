Meghan v TEHOTENSTVE dobre padne, keď bude mať poruke matku. Má sa sťahovať už...

Vo veciach sobášov a tehotenstiev vládne na konzervatívnom britskom kráľovskom dvore poriadok. Lady Diana si brala princa Charlesa po pár stretnutiach v júli 1981. V júni 1982 sa im narodil prvý syn, William.

Ako naplánované

Princ William sa zosobášil s Kate Middletonovou v apríli 2011, jej prvé tehotenstvo oznámil palác už na ďalší rok. George, následník trónu po dedkovi a otcovi sa narodil v júli 2013.

Vojvodkyňa a vojvoda zo Sussexu, teda Harry a Meghan, sa tiež netaja tým, že by si priali založiť rodinu. Kedy sa tak stane, je výsostne v rukách prírody, alebo aj - kráľovského dvora... Ak teda bude dvojica naprogramovaná ako tie pred ňou, Meghan má ešte relatívne dosť času, aby splnila svoj sen a očakávania monarchie, hoci na ňu nie je vyvíjaný taký tlak aký cítila jej švagriná. Do prestížnej rodiny sa Meghan privydala len v máji tohto roka.

Doria je dojatá

Keďže Meghan nedávno oslávila 37 rokov, všetci jej rodičovstvo prajú. Rovnako aj Harrymu, ktorý sa zatiaľ mal šancu venovať iba neteri a synovcovi alebo cudzím deťom vrámci charity. A robí to s veľkou dušou.

Podľa portálu dailymail sa šušká, že matka Meghan, Doria Raglandová (61), sa má sťahovať z USA do Londýna, aby bola dcére bližšie. Mama a dcéra si veľmi rozumejú a určite jedna druhej chýbajú. Doria si na rozdiel od Meghaninho otca, ktorý bol po infartke, osobne užila aj jej veľkolepú svadbu. A britské médiá si všimli, že na rozdiel od iných, Doria nikdy nevynášala zaujímavosti z Meghaninho života v paláci. Je to veľmi diskrétna dáma, ktorá nespôsobí škandál. A udrží aj tajomstvo o prípadnom dcérinom tehotenstve.

Už je to tu

Doria Raglandová sa už v máji vzdala zamestnania sociálneho pracovníka pre kliniku za duševné zdravie v Los Angeles a možno už v septembri sa teda aj presťahuje. Až raz bude Meghan tehotná, bude to pre ňu skvelá pomoc a podpora.

Ďalšou indíciou, ktorá by mohla nasvedčovať tomu, že Meghan a Harry pracujú na rodičovstve, je aj už spomínané avízo, že krásna Američanka sa stiahne do úzadia až do septembra. Čo sa deje v skutočnosti za múrmi palácov, poddaní nevedia. Určite ale čakajú na oznámenie o tom, že aj Harry naplní svoje rodičovské túžby a oni budú mať možnosť sledovať ako sa guľatí bruško ďalšej žene z najsledovanejšej rodiny.