Výrazne pochudnutá! Karin Haydu prezradila, či zhodila pre lásku

Nešťastná určite nie, ale ani iná láska – pohotovo zareagovala Karin s úsmevom. Atraktívna herečka a moderátorka sa vždy pýšila sexi postavou, teraz je však vyslovene útla. To, že schudla, má podľa jej slov iný dôvod, ako rozchod. „Dala som dole zhruba päť kilečiek. Predtým som pár rokov mala zdravotné problémy, takže som sa nemohla venovať svojim obľúbeným pohybovým činnostiam. Konečne ma však prestali bolieť platničky a chrbát a začala som behávať,“ vysvetlila.

Pracovný úraz

Problémy s platničkami siahajú ešte do roku 2006, keď Karin účinkovala v televíznej šou Hviezdy na ľade. „Spadla som partnerovi zo zdvíhačky na ľad, keď ma držal nad hlavou. Pukla mi platnička aj rebro. O ňom som vedela hneď, lebo som nemohla poriadne dýchať, ale platničky sa ozvali asi o dva mesiace, keď začali pobolievať,“ spomína Karin na roky sa ťahajúcu bolesť. „Platničkári vedia... Cvičila som špeciálne cviky na chrbát, ale keď som prestala, vždy sa mi to vrátilo. Až teraz konečne môžem behať a nemám problémy s chrbtom,“ teší sa herečka.

Sladké si neodoprie

Behu sa venuje dva- až trikrát do týždňa a dáva minimálne šesť kilometrov. „Behávala som už na základnej škole, šprinty aj vytrvalostné behy. Myslím, že aeróbne aktivity sú najlepšie na udržanie formy a postavy,“ odporúča. Hoci sa vraví, že behom sa najlepšie chudne ráno nalačno, brunetka to má naopak. „Ja som nočný človek, takže vtedy aj behávam.“ Okrem športu jej k zoštíhleniu pomohlo aj mierne obmedzenie stravy. „Sladkého sa však neviem vzdať. Ani mäsa nie, ale spravila som to, o čom mi mnohí vraveli, že to funguje, prešla som na delenú stravu. Ja som mäsový človek, skoro každý deň mám mäso, ale už si k tomu nedávam prílohy. No dobre, občas zhreším, ale snažím sa mäso kombinovať najmä so zeleninou,“ vysvetľuje herečka.

