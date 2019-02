Z maštale sa povracajú! Známy exfarmár má na celebrity na Farme jasný názor. Komu najviac naložil?

V poradí desiata séria Farmy bude plná noviniek. Zmeny pravidiel, nová moderátorka Evelyn a ako súťažiaci celebrity majú okoreniť túto drsnú šou. Kydať hnoj, opatrovať zvieratá a drieť na záhrade sa chystá moderátorka Katka Brychtová (51), herečka Silvia Šuvadová (45), superstarista Robo Mikla (36), fitnesák Martin Šmahel (35), spevák Ibrahim Maiga (55) a duo Twins – Veronika (32) a Daniela (32) Nízlové. Pre skúseného exfarmára Rezu bola najmä účasť dvojičiek veľkým šokom.

Celebritní outsideri

„Bože, tie dievčence tam prečo išli? Myslím si, že nevedia nič robiť. Tvária sa na Instagrame chrumkavo, vždy sú tip-top nahodené, takže sa stavím, že budú prvé, čo sa z maštale povracajú. Som veľmi zvedavý, čo urobia, keď na nich vybehne zablatené prasa. Nemôžem si pomôcť, ale vôbec mi na takú šou nesedia. Myslím si však, že sú prefíkané, čo im zase na Farme môže pomôcť.

Ostatných veľmi nepoznám, ale myslím, že sú to všetko ľudia, ktorí sa potrebujú zviditeľniť. Boh vie, či za to dostanú nejaké super honoráre?“ nešetrí Reza ani ostatných účastníkov.

Chcelo by to Plačkovú

Dodáva, že štáb tiež nebude „hviezdy“ šetriť. „Ale to je len dobré. Nech makajú, zažijú stresy, hlad, depky a všetko, čo k Farme patrí. Aspoň sa ukáže ich pravá tvár. Nemôžem si pomôcť, ale mali radšej zavolať Zuzanu Plačkovú. Všetci si myslia, že je mimo, ale verte mi, ona by tam dala všetkých do poriadku,“ zasmial sa uštipačne. Jeho kritiku si zlizla aj televízia. „To už fakt na Slovensku nevedia čo vymyslieť?“ rozčuľuje sa Iránec.

„Už aj v chudobnom Rumunsku neustále vymýšľajú nové projekty a ja tu žijem trinásť rokov a mám pocit, že sa tu za posledné obdobie nič nezmenilo. Jasné, že to veľa ľudí pozerá, keď nie je čo iné pozerať!“