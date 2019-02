Zlatica Puškárová otvorene o rodine a tehotenstve v štyridsiatke. Keby som neotehotnela, tak...

Už je to vyše roka, čo Zlatica tesne pred štyridsiatkou porodila Patrikovi Švajdovi (46) ich druhého syna Adamka. Názory, že otehotnieť vo vyššom veku je riskantné a nevhodné, blondínka odmieta. Nepokúsiť sa o ďalšieho potomka, by si vraj celý život vyčítala.

Ako sa máte? Opäť ste sa začali objavovať na obrazovke. Užívate si polomaterskú dovolenku?

Stále si intenzívne vychutnávam materstvo. Vrátila som sa na pieskoviská, k hračkám, plienkam a snažím sa zapamätať si tieto chvíle, lebo sú vzácne. No keďže mám pri sebe rodinku a skvelých rodičov, ktorí nám pomáhajú, môžem sčasti aj pracovať.

Nemali ste strach, že malé dieťa vám pribrzdí kariéru a už sa nedokážete, alebo sa vám nebude chcieť vrátiť do všetkého toho televízneho stresu?

Viem, že keby som kvôli veku už druhé dieťa nestihla, veľmi by som si to vyčítala. Mnohé ženy odkladajú materstvo z obavy o kariéru, ale deťmi do budúcnosti viac dostanú, ako stratia. Získala som mnohé ceny, ktoré ma profesionálne naplnili, ale vždy som si predstavila, čo keď budem stará a nebudem mať s kým zdieľať svoj život? Aj preto som sa nikdy nebála prerušiť pracovný kolotoč a budovať si zázemie.

Rodiť v štyridsiatke je však riziko, ani lekári to neodporúčajú. Vy asi máte iný názor.

Ak sa ženy v mojom veku rozhodujú, či do toho ísť, alebo nie, ja im materstvo iba odporúčam. Samozrejme, každá si musí zvážiť svoje zdravotné riziká. Keď som otehotnela ja, bola som v životnej forme a energie mám aj dnes na rozdávanie. Verila som, že všetko bude v poriadku. Celý život som až bláznivý optimista, a keďže všetky testy boli v poriadku, nešla som ani na amniocentézu. Poznám, naopak, mladé mamičky, ktoré mali rôzne komplikácie a materstvo si až tak neužívali, pretože mali pocit, že im niečo uteká.

Vravíte, že ste sa vrátili na pieskovisko. Máte si čo povedať s mladými mamičkami?

No jasne. Veď ja nie som až taka stará. (Smiech.) Čudovali by ste sa, bežne sú tam mamičky v mojom veku. Navyše ja svoj vek až tak necítim a som veľmi spontánny typ, takže aj ony sú prekvapené, keď ma spoznajú z inej stránky. Vždy som sa snažila na nič sa nehrať a netváriť dôležito. S Leom máme dodnes mnoho detských kamarátstiev a teraz sa dávam aj s Adamkovými rovesníkmi dokopy a je to pekné.