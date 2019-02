Aj v športovom môžete vyzerať pekelne sexi ako tieto celebrity!

Inšpirujte sa variáciami celebritných tvárí v situáciách, keď idú športovať.

Blac Chyna (30)

Retro zažíva znovuzrodenie. Blac Chyna síce bude mať vo všetkom veľké pozadie, no ako sa hovorí, aj veľká „riť“ vie očariť. Svoje by o tom vedel povedať aj brat Kardashianiek Rob (31), s ktorým má dcéru Dream Renée.

Chcete byť zvodná aj v teple? Poradíme vám, ako zažiariť na pláži, pri bazéne alebo na festivale!

Alessandra Ambrosio (37)

Modelka Victoria´s Secret je dvojnásobnou mamičkou, no postavu by jej mohla závidieť aj hocijaká „dvadsiatka“. Ak je nejaká postava stvorená pre legíny, meno Alessandra Ambrosio je na zozname adeptiek ako prvá.

Jennifer Lopez (49)

Hoci speváčka patrí k ženám krv a mlieko, na pôvabe jej to neuberá. Naopak. V obtiahnutých legínach jej krivky na správnom mieste vyniknú a Jennifer dokazuje aj to, že väčším pozadím a širšími stehnami sa dá jednoducho odpútať dokonalým bruškom so športovou podprsenkou.

Celebritne pri mori: Nahoďte sa ako svetové hviezdy a zažiarte!

Halle Berry (51)

Zákony starnutia sa s úspechom vyhýbajú tejto čokoládovej kráske, ktorá má aj po päťdesiatke ideálne miery a cit pre módu. Aj štýlová tepláková súprava môže byť sexi, tak ak niečo podobné nemáte v šatníku, treba to urýchlene zmeniť.

Leto je stále v plnom prúde, stavte na tieto štýlové outfity!

Charlize Theron (43)

Pekné ruky treba ukazovať a Charlize Theron sa toho očividne drží. Čo by však potrebovalo zmenu, sú tepláky. A urgentne vymeniť luxusnú kabelku za ruksak!

Taylor Swift (28)

Nohy až do neba sú Taylorinou prednosťou a ak si myslíte, že k cvičeniu potrebuje značky od hlavy po päty, ste na omyle. Speváčka je dôkazom toho, že na oslnenie mužskej populácie stačia aj obyčajné šortky a širšia mikina s kapucňou.

Chcete byť hviezdou festivalu? Takto sa oblečte na žúrku pod holým nebom!

Aj na letisku buďte za štýlovú krásku: S našimi radami budete cestovať ako svetová hviezda!

Tropická horúčka: Prežite dovolenku štýlovo v exotických vzoroch!