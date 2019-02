Chcete byť zvodná aj v teple? Poradíme vám, ako zažiariť na pláži, pri bazéne alebo na festivale!

Leto je stvorené na rôzne párty, horúčavy však neprajú dokonalej vizáži. Ako zabodovať a cítiť sa atraktívna? Naša vizážistka Veronika Vargová vám poradí.

Zapletance

Ak predsa len chcete rozpustené vlasy, predné pospletajte. Vyzerá to super a nebudú vám zavadzať pri opaľovaní alebo plážovom volejbale. „Použila som aj príčesok pre tie, ktoré majú kratšie vlasy a chcú si ich zahustiť na večernú akciu. Dotvorí hravý účes. Mejkap som zvolila prirodzenejší, do nude tónov, nech vynikne účes.“

Copíky

Vysoké teploty nie sú pre dlhé vlasy. Aby vám nebolo horúco, vytvorte si funky účes. „Deväťdesiate roky sú späť, môžeme sa nimi inšpirovať. Rozdeľte vlasy do dvoch copov, ktoré potom zakrúťte do drdolčekov a vpredu vypustite pár pramienkov. Účes vydrží aj pri vode na pool párty. A ak sa chystáte večer na ďalšiu, nemusíte sa už nanovo upravovať. Mejkap by mal byť ľahký, aby zbytočne nezanášal póry. Veľmi dobre vyzerá, keď si k plavkám zladíte farbu rúžu. Oči si nemusíte nalíčiť, schovajte ich pod trendy slnečné okuliare,“ odporúča Veronika.

Drdol

V horúčavách chceme mať vlasy vypnuté hore. Ak z pláže pokračujete na večernú akciu a chcete, aby účes vydržal celý deň, toto je výborná voľba. Aj na tento účes použila Veronika príčesok. „Ak majú vaše vlasy sklon ku krepovateniu, tento účes je pre ne super. Vytvorte drdol pomocou výplne alebo príčesku. Vlasy treba sčesať, poriadne zalakovať alebo zagélovať, urobiť cop a zamotať do uzlíka a ste šik! Už len vytiahnite pár pramienkov, aby to vyzeralo nedbalo. Cestička vo vlasoch pôsobí nežne. Stavte na výrazné pery, nech to je ženské.“

Mašľa

Všetky doplnky, ktoré chránia v lete hlavu, sú vítané. Nielenže ochránia pokožku pred spálením, ale zároveň držia vlasy. Šatky sú trendy, hodia sa k plavkám, dajú sa použiť k outfitom na deň, ale aj na večer. „Je to ten správny doplnok, ak sa chcete odlíšiť. V kombinácii s polorozpustenými vlasmi je to super účes, nevyžaduje si veľkú zručnosť. Stačí omotať šatku okolo hlavy a natočiť pár prameňov. Mejkap je zameraný na výrazné pery a nalepené mihalnice, ideálne trsy, aby oko vyzeralo väčšie a žiarivejšie. Trsy si viete dať rýchlo dole, ale môžete ich mať aj dva týždne, alebo len na dovolenku.“

Letné párty líčenie