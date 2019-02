FOTO: Erika Barkolová na sebe zapracovala. Pozrite, aká je z nej sexi kosť!

S Erikinou (40) váhou je to ako na hojdačke. Raz má štíhlejšie obdobie, potom extrémne vyrysované či, naopak, zaoblenejšie. V posledných mesiacoch mala potrebu na sebe zapracovať. „Zlenivela som a odzrkadlilo sa to na mojej postave. Už som sa necítila dobre a mala som pocit, že ani na kamere nevyzerám dobre a povedala som si dosť,“ hovorí úprimne vždy usmiata blondínka, ktorá zhadzovanie zobrala vážne.

Odvážnejšia

Erika si upravila stravu, pridala cvičenie a výsledky na seba nenechali dlho čakať. „Síce sa nevážim, no zmeny vidím na oblečení. Môžem mať teraz tak mínus päť kíl. Pravidelne bicyklujem, cvičím vonku, praktizujem rýchlu chôdzu a v tomto teple hlavne plávam v jazere za domom,“ vymenúva Erika, ktorá otvorene priznáva, že so svojimi vylepšenými krivkami chodí „kradnúť“ outfity do skríň dcér. Tie maminu snahu vyzerať lepšie veľmi oceňujú a plne ju podporujú. „Obidve mi hovoria, že som na sebe pekne zamakala a to ma teší. Je pravda, že okolie na mne zmeny registruje a je to veľmi príjemné.“

Už sa nehanbí!

Moderátorka už má za sebou týždennú letnú dovolenku na Malorke. Cítila sa vo vynovenom tele na pláži lepšie ako pred pár mesiacmi? „Určite áno. Keď sme boli s dcérami v januári v Mexiku, na väčšine záberov som sa skrývala za nimi, aby ma nebolo vidieť,“ smeje sa úprimne. „Teraz som už bola odvážnejšia. Síce to nie je úplne ideálne, ale bola som so sebou spokojnejšia,“ priznáva s tým, že koncom septembra vhupne do plaviek opäť, keď pôjde navštíviť dcéru Paťku na Cyprus a v novembri spolu s obidvomi dcérami odletí na dva týždne do Kalifornie. „Už sa na to veľmi tešíme,“ uzatvára.