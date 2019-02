Meteorologička Miriam Jarošová nosí pri sebe vec, ktorá jej neraz zachránila život!

Ak sa jej opýtate, aký Miriam Jarošová (48) vzťah ku kabelkám, jej odpoveď je, že veľmi kladný. Doma ich má asi tridsať, pomaly ich nemá kde skladovať. „Mám ich už uskladnené v igelitoch, aby na ne nesadal prach. Vždy si totiž z dovolenky donesiem nejaký nový kúsok, takže moja zbierka sa pomaly, ale isto rozrastá,“ smeje sa sympatická jojkárska meteorologička a klimatologička v jednom.

Zodpovedná pacientka

Obzvlášť k jednej z kabeliek má hlboký citový vzťah a za nič na svete by sa jej nevzdala . „Ide o koženú čiernu kabelku , ktorú mám po mame. Je už síce ošúchaná, ale je to akési dedičstvo, ktoré mi pripomína moju mamu a mám na ňu pekné spomienky,“ prezradila s nostalgiou. Prečo má Miriam Jarošová v každej kabelke niekoľko balení cukru, ktorý sa servíruje ku káve? „Som diabetička a pri hypoglykémii je to moja prvá pomoc. V prípade potreby nosím so sebou aj čokoládový keksík.“ Nastala už situácia, keď urgentne potrebovala zvýšiť hladinu cukru v krvi, keď bola niekde v teréne? „Áno, stalo sa už aj to a cukor ma zachránil.“