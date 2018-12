Šatník Jany Mutňanskej je plný unikátov: TOTO je jej nový úlovok, ktorý na ulici „vybíja“ oči!

Janu môžete v uliciach stretnúť vždy dobre nahodenú a aj s peknou kabelkou na pleci. Vo svojej zbierke ich nemá veľa, no snaží sa vlastniť unikáty, ktoré sú výrazné tvarom alebo farbou. Konkrétne nevšedné farebné kombinácie sú jej slabosťou... „Mám filozofiu, že budem mať radšej jednu kvalitnú kabelku do roka ako menej kvalitnú každý mesiac. Samozrejme, vlastním aj malé kabelky – clutches – z bežných obchodov, ktoré sú veľmi univerzálne,“ hovorí snúbenica známeho onkológa Jozefa Dolinského s tým, že nemusí byť oblečená od hlavy po päty v drahých značkách. Všetko kombinuje s mierou a citom.

Neónový ošiaľ

Aktuálne je však zahľadená do svojho najnovšieho neónového kúska od návrhárky Stelly McCartney za približne 780 eur. Keď túto kabelku zbadala, okamžite vedela, že musí byť jej majiteľkou a s kúpou neváhala ani sekundu. Rovnako to bolo aj v prípade jej neónového roláka, ktorý sa k doplnku na plece ideálne hodí. Kupuje si kabelky sama, alebo ich dostáva do daru? „Väčšinou sú to darčeky,“ priznáva s tým, že si tieto dary cení natoľko, že ak ju nejaká kabelka aj omrzí, v žiadnom prípade neposúva ďalej. Veď v móde funguje princíp bumerangu a nikdy nevie, kedy sa jej jednotlivý kúsok môže hodiť. A keďže sú jej doplnky nadčasové, nemodernosť ani nehrozí.