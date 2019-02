Myslel to Rezník VÁŽNE? Víťazovi šou Zem spieva sľúbil zahraničné turné. Martin Repáň je ale stále doma

Pred pol rokom zvalcoval konkurenciu v televíznej šou Zem spieva a okamžite sa zaradil k najpopulárnejším Slovákom. Sympatický tínedžer Martin Repáň si na konci marca odniesol nielen obdiv publika a poklonu poroty, ale aj dva šeky po tritisíc eur. K nim získal prísľub riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka, že sa so svojím umením predstaví pred našimi krajanmi vo svete. „So svojím umením sa Martin predstaví pred našimi krajanmi, ale aj ďalšími priaznivcami na pódiách v Európe, Amerike, Ázii a Austrálii. Z turné pre divákov RTVS vznikne dokument, ktorý účinkovanie folklóristov zaznamená pre nás všetkých,“ uviedol v marci generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.

Komplikuje sa to

Kým časť peňazí Martin investoval do hudobných nástrojov, sen o ceste do cudziny sa mladému Terchovčanovi komplikuje. „Spočiatku som si myslel, že na turné vyrazíme tieto prázdniny, ale pochopil som, že je to zložitá logistika. Pokiaľ viem, všetko je zatiaľ iba v štádiu príprav. Ak sa do cudziny vyberieme, tak asi až na budúce leto, zatiaľ budem muzicírovať doma,“ prezradil nám Martin, ktorého však táto neistota nemrzí. V Terchovej si užíva horúce prázdniny, pretože tie lanské mu celkom nevyšli. Ich časť totiž strávil so zlomenou rukou.

Nechce prísť neskoro

„So zlomenou rukou som sa vybral až do Chorvátska, kde som sa občas cítil ako Hellboy. Predtým ako sme išli na pláž, mi rodičia sadru olepili páskou a nasadili rukavicu. Chvíľu som tak dokonca hral aj na heligónke,“ smeje sa Martin. Na jar ho prijali na žilinské konzervatórium, kde bude študovať hru na husliach. Neskorší odchod do zahraničia mu hrá do kariet aj v tomto. „Budem prvák na strednej škole. Musím si zvyknúť na nové prostredie. Na nový rytmus, cestovanie do Žiliny, predmety, učiteľov. V tejto chvíli pre mňa štúdium znamená viac ako cesta do sveta. Nerád by som prišiel medzi nových spolužiakov niekedy v októbri,“ prízvukuje Martin.

Netuší, ako dlho

Ani pol roka po triumfe v Zem spieva netuší, či jeho účinkovanie v Amerike, Kanade a Austrálii potrvá dva týždne, alebo dva mesiace. A ani to, kde bude turné pokračovať: hovorí sa o Európe aj o Južnej Amerike. Teraz si leto užíva na folklórnych festivaloch. Hrá na nich na husliach a na heligónke, popritom sa rád stretáva s kamarátmi. Kope do lopty, prebehne sa so psom, alebo pomáha pri práci okolo domu. Kosí, hrabe seno a chystá drevo za zimu. „Nielen rodičom, aj starým rodičom,“ pochváli sa.

Cesta na nezaplatenie

Časť dokopy šesťtisícovej odmeny dostal Martin Repáň v stravných lístkoch. Za tie jeho rodina kupuje jedlo. Za peniaze si kúpil nové husle, slák a puzdro, najmä však vysnívanú harmoniku. Rodina financie nerozhadzuje, na cestu za krajanmi sa však teší, aj keby by ňu mala prispieť z vlastného vrecka. „Stretnutia so Slovákmi, ktorí si vo svete držia svoje tradície, je na nezaplatenie. Keďže Martin je mladučký, do sveta sa zrejme vyberieme spolu. A je nám úplne jedno, či to bude na jar, alebo na budúce leto, len nech sa to podarí,“ uzatvára Martinov otec Peter.

Ladia termíny

„Sľub, samozrejme, platí. Snažíme sa zladiť termíny v krajanských komunitách s Martinovými možnosťami. Ako najpravdepodobnejšie sa v tomto okamihu javí, že Martinove vystúpenia sa zrealizujú počas prázdnin 2019,“ prezradila nám hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková. Veríme, že sa to podarí, práca so Slovákmi, ktorí žijú v zahraničí, podľa našich zistení, nie je jednoduchá. „Žijeme v dvoch odlišných svetoch. Kým my si myslíme, že im ideme ukázať našu ľudovú kultúru, oni sa neraz domnievajú, že ich len chceme obrať o doláre. V mojom prípade to nikdy nebolo o ekonomike, ale zážitkoch. Neboli len dobré. V Amerike som sa napríklad stretol s tým, že ak vystúpim pre jednu skupinu Slovákov, druhá ma odmietne. Pritom žili v jednom meste,“ potvrdil nám známy slovenský humorista. Navyše, časy, keď naši folkloristi boli v cudzine vzácnosťou, sú dávno preč. Tak nech to Martinovi vyjde...