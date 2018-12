VIDEO: Vyberte sa na výlet do Španej Doliny. TOTO má spoločné s objavením Ameriky!

Steny Baníckej krčmy zdobia fotografie chlapov vo fešáckych uniformách, no hneď pri pulte visí podpísaný dres Petra Sagana. „Doniesol nám ho jeho svokor, ten má našu dedinku rád,“ prezradí jeden z miestnych a hrdo dodá: „Z našej medi boli odliate delá na lodi Santa Maria, na ktorej Krištof Kolumbus objavil Ameriku! Pred desiatimi rokmi našli v Namíbii v Afrike vrak portugalskej lode. Viezla dvadsaťdva ton medi zo Španej Doliny, ktorú mali vymeniť za korenie alebo otrokov.“ Názov Španej Doliny miestni vysvetľujú tak, že ide o latinské slovo „spanatus“, čo znamená pán, išpán, župan. Názov nemá nič spoločného so Španielmi a ani Krištof Kolumbus v ich službách zrejme o tejto osade nikdy nepočul a netušil, kde sa vzala meď, ktorú využíval.

Zem ako ementál

Meď v Starohorských vrchoch poznali už Kelti, jej ťažba vrcholila na začiatku 16. storočia. Špania Dolina bola vtedy najväčší podnik na ťažbu, spracovanie a vývoz medi v Európe! O dvesto rokov neskôr, keď sem prišla cisárska návšteva, sa už baniam tak nedarilo. Slovensko vydrancovali vojny, pribúdali vzbury aj banícke štrajky. Napriek všetkým historickým otrasom je dnes osada neďaleko Banskej Bystrice miesto, akému sa na Slovensku vyrovná máločo. Asi na dvojhodinový okruh okolo dediny nastupujeme na námestí. V jednom jeho kúte stojí unikátny banícky orloj, vedľa je Klopačka zo šestnásteho storočia, kde kedysi sídlila Banská správa.

Stopy medi

Na opačnej strane sa týči staručký Kostol Premenenia Pána, ku ktorému vedie drevené kryté schodisko s vyše stošesťdesiatimi drevenými schodmi. Na okolitých stráňach čupia banícke domy z devätnásteho storočia. Sú omietnuté hlinou a bielené vápnom, majú strechu s dreveným šindľom. Niektoré sa rozpadávajú, z iných sú pekné víkendové chalupy. Všade je plno kvetov. Najkrajší pohľad na dedinku je z haldy, ktorú počas stáročí vyviezli zo štôlne Maximilián. Zem pod nami je prevŕtaná ako ementál – traduje sa, že niektoré štôlne sú také široké, že by sa do nich vošla krčma s obchodom – všade okolo sú pozostatky banskej činnosti. Kto má šťastie, naďabí na kamienok so zelenou farbou: stopami medi.

Tajuplné poháre

Už koncom pätnásteho storočia vlastníci baní v Španej Doline ako prví na svete zaviedli osemhodinovú pracovnú zmenu. Penziu dostávali baníci a rovnako aj ich vdovy. Kvôli ťažkej práci v podzemí mnohé prežili aj dvoch – troch svojich mužov. Tí však nežili len prácou. Známe sú tajuplné poháre, ktoré vyrábali banskobystrickí zlatníci. Ťažiarom do Španej Doliny priniesli železné plechy nastrihané na veľkosť budúcich pohárov. Uložili ich do cementačných kadí a po týždni – dvoch z nich vyberali medené plechy, ktoré ďalej upravovali. Poháre potom putovali späť do zlatníckych dielní, kde na každý vyryli riekanku typu: „Bol som železom, meďou som, zlato ma kryje.“

Prešli na čipky

Hora, z ktorej kedysi vyvážali meď do Ameriky, Číny aj Indie, sa však vyčerpala. Ženy baníkov, ktoré predtým pracovali pri triedení rudy, si už v devätnástom storočí začali privyrábať paličkovaním čipiek. Tie sú zásluhou miestnych umelkýň živé dodnes. Obdivujú ich turisti aj cyklisti na horských bicykloch, ktorí sa chcú podobať Saganovi a vychádzajú odtiaľto horskými cestičkami až na Donovaly...

