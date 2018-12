HOROSKOP 26.9. - 2.10. 2018: VODNÁROV nesklame intuícia, ŠKORPIÓNI pozor na pretvárku

Vodnár 21. 1. – 20. 2.

Na niečo, čo by ste veľmi chceli zrealizovať, nie ste zatiaľ dostatočne pripravení. Uprednostnite počúvanie hlasu intuície, ktorá vás nesklame, ak ju začnete preferovať pred tvrdohlavosťou rozumu. V tom prípade si pokojne môžete šúchať ruky pred podpisom výhodnej zmluvy.

Motto týždňa: „Komplimenty prijímam ako dary. Sú to vitamíny na podporu sebadôvery.“

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Akúkoľvek aktivitu vyviniete, i tak sa teraz z miesta nepohnete. Príliš tlačíte na pílu zmien do takej miery, že v skutočnosti nevedome pílite konár stability pod sebou. Rýchlo zlezte dolu na zem, kým neprídete k úrazu. Naberiete premrhané sily a zároveň v pokoji prečkáte nepriazeň osudu.

Motto týždňa: „Zmyslom môjho života je radosť.“

Baran 21. 3. – 21. 4.

Problémy vo vzťahu určite nie sú toho významu, aký im prisudzujete. Krátka búrka skvele prečistí atmosféru a vám sa bude znovu lepšie dýchať, vráti sa i potrebný humor do života. Nakoniec budete milo prekvapení úprimnou ústretovosťou svojich blízkych.

Motto týždňa: „Ak prijmem samu seba, akou som, prestávam svoje šťastie odkladať na neskôr.“

Býk 22. 4. – 20. 5.

Pevne veríte a ste presvedčení o správnosti istej veci. Vaša istota a odvaha sú dôležitými predpokladmi. Sebakritika však nepatrí k vašim silným stránkam. Zvážte, či ste si naplánovali dostatok času na realizáciu svojich plánov. Dobrá rada sa zíde pre možné a neočakávané ťažkosti.

Motto týždňa: „Všetci veľkí priekopníci robili vlny. Tiež nie som iná.“

Blíženci 21. 5. – 21. 6.

Čosi sa vám vymklo z rúk. Cítite bolesť a rozčúlenie a stojíte na neznámej ceste, o ktorej neviete, kam vedie. Nedajte sa zastrašiť, kráčajte ďalej, aj keď vám pritom mäknú kolená. Čoskoro pocítite, ako sa každý váš krok stáva pevnejším a istejším, dôležité je neprestať kráčať.

Motto týždňa: „Vnáram sa do oceánu hojnosti, ktorý mám v sebe.“

Rak 22. 6. – 22. 7.

Na ceste realizácie svojich plánov sa dostávate k nejakej skúške. Dôverujte v bohatstvo svojich doterajších skúseností a buďte bez starostí. Nielenže skúšku perfektne zvládnete, ale otvorí sa vám i nová oblasť, veľmi dôležitá pre vašu budúcnosť.

Motto týždňa: Prejav lásky k inému človeku môže byť bránou, ako ju pocítiť v sebe.“

Lev 23. 7. – 23. 8.

Ste studnicou dobrých nápadov. Žiada sa od vás najprv abstraktný pohľad a rozpoznať v pozadí ten najlepší zo všetkých nápadov. Postupujte logicky až do podrobností a buďte prísne dôslední. Tak objavíte to podstatné, čo ste doteraz prehliadali a dospejete k jednoznačnému rozhodnutiu.

Motto týždňa: „Úspech prichádza v cykloch.“

Panna 24. 8. – 23. 9.

Neminú vás vzťahové problémy, láska vás môže potrápiť, ak dáte na vonkajšiu pozlátku a zahlušíte šepot srdca. Ide o skúšku a tú môžete vyhrať len s plným nasadením síl svojho charakteru. Uvedomte si, že žiarlivosť a majetníckosť sú hrobom lásky.

Motto týždňa: „Hviezdy nesúťažia medzi sebou. Všetky majú dosť priestoru na to, aby mohli žiariť.“

Váhy 24. 9. – 23. 10.

Život vás chce naučiť základný princíp rovnováhy. Na problémy iných pozerajte z viacerých strán. Nemôžete viac riskovať a pomáhať každému, kto zaplače. Len v stave rovnováhy zistíte, že ste sa vlastne dali inými zneužívať a teraz nastal čas z tohto bludného kruhu vystúpiť.

Motto týždňa: „Najpodstatnejší vzťah je ten, ktorý mám sama k sebe.“

Škorpión 24. 10. – 22. 11.

V minulosti ste poctili dôverou niekoho, kto vás veľmi zranil. Bude sa snažiť znovu vám vojsť do života a svoj čin zopakovať. Úmysel zakryje kvetnatými rečami tváriac sa ústretovo. Nedajte sa zmiasť, ľudia sa nemenia.

Motto týždňa: „Poctivosť z krátkodobého hľadiska občas spôsobí problém, no dlhodobý pokoj a šťastie, ktoré prináša, za to stoja.“

Strelec 23. 11. – 21. 12

Hoci sa nepekné podrazy na vás už skončili a dokonca sa ukáže viac dôvodov na oslavu, predčasne tešiť by ste sa teraz ešte nemali. Premyslite si každý svoj krok a najmä to, kam odteraz nasmerujete svoj život, ale i to, koho z neho radikálne vylúčite. To potom aj striktne dodržte.

Motto týždňa: „Ak sa v živote čosi rozpadá, zároveň sa začínajú ukazovať nové možnosti.“

Kozorožec 22. 12. – 20. 1.

Získali ste i to, s čím ste nerátali a vcelku sa vám darí. Napriek tomu sa vo vašich myšlienkach odohráva boj s pochybnosťami. Nevyčerpávajte sa obavami nezdaru, ten je dávno zažehnaný. Presedlajte na dôsledné plánovanie svojich krokov na ďalšej ceste k hojnosti.

Motto týždňa: „Zbavujem sa potreby zavďačiť sa iným.“